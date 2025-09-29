Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862955386.html
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента
Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит в 2026 году 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет до... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:47+0300
2025-09-29T15:47+0300
экономика
россия
рф
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит в 2026 году 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет до 9585 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости... равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации - 7,6%", - говорится в документе. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - 8 907,70 рубля. Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
https://1prime.ru/20250929/pensii--862933695.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da30718dd9cc4221aa4c2c2e126bbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Социальный фонд
15:47 29.09.2025
 
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента

Соцфонд: стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет до 9585 рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит в 2026 году 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет до 9585 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости... равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации - 7,6%", - говорится в документе.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - 8 907,70 рубля.
Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
Денежные купюры и монеты России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минтруд рассказал об индексации страховых пенсий с 2026 года
10:58
 
ЭкономикаРОССИЯРФСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала