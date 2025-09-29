https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862955386.html
В России вырастет стоимость пенсионного коэффициента
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составит в 2026 году 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет до 9585 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости... равного 9584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации - 7,6%", - говорится в документе. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составляет 145,69 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - 8 907,70 рубля. Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.
