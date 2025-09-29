https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862957023.html

В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "Средние размеры пенсий в 2026 году с учетом запланированных мероприятий по их индексации (увеличению) составят: социальная пенсия на конец 2026 года 16 590,21 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что в 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей, а рост в следующем году будет на 1 056,31 рубля.

