Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862957023.html
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:11+0300
2025-09-29T16:11+0300
экономика
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "Средние размеры пенсий в 2026 году с учетом запланированных мероприятий по их индексации (увеличению) составят: социальная пенсия на конец 2026 года 16 590,21 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что в 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей, а рост в следующем году будет на 1 056,31 рубля.
https://1prime.ru/20250929/gosduma-862955553.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
социальный фонд
Экономика, Социальный фонд
16:11 29.09.2025
 
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году

Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16590 рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Средние размеры пенсий в 2026 году с учетом запланированных мероприятий по их индексации (увеличению) составят: социальная пенсия на конец 2026 года 16 590,21 рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей, а рост в следующем году будет на 1 056,31 рубля.
Дума
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов
16:05
 
ЭкономикаСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала