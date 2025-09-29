https://1prime.ru/20250929/sotsfond-862957023.html
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году - 29.09.2025, ПРАЙМ
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T16:11+0300
2025-09-29T16:11+0300
2025-09-29T16:11+0300
экономика
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. "Средние размеры пенсий в 2026 году с учетом запланированных мероприятий по их индексации (увеличению) составят: социальная пенсия на конец 2026 года 16 590,21 рублей", - говорится в документе. Отмечается, что в 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей, а рост в следующем году будет на 1 056,31 рубля.
https://1prime.ru/20250929/gosduma-862955553.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_fcffc22a83c98fd3d7dfa723536e8588.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный фонд
Экономика, Социальный фонд
В России посчитали средний размер социальной пенсии в 2026 году
Средний размер социальной пенсии в России вырастет до 16590 рублей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16 590 рублей в следующем году, следует из проекта федерального бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Средние размеры пенсий в 2026 году с учетом запланированных мероприятий по их индексации (увеличению) составят: социальная пенсия на конец 2026 года 16 590,21 рублей", - говорится в документе.
Отмечается, что в 2025 году средний размер социальной пенсии составляет 15 533,90 рублей, а рост в следующем году будет на 1 056,31 рубля.
В Госдуму внесли проект об отмене социальной пенсии для мигрантов