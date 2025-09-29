https://1prime.ru/20250929/ssha-862971560.html
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе - 29.09.2025, ПРАЙМ
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе
29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа. "Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", - указано в названии документа. План американского президента, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе
Белый дом опубликовал полноценный план Трампа по завершению конфликта в Газе