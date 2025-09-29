Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе - 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе - 29.09.2025, ПРАЙМ
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе
Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T21:42+0300
2025-09-29T21:42+0300
мировая экономика
газа
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа. "Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", - указано в названии документа. План американского президента, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
газа
сша
мировая экономика, газа, сша, дональд трамп, в мире
Мировая экономика, Газа, США, Дональд Трамп, В мире
21:42 29.09.2025
 
Белый дом опубликовал план Трампа по завершению конфликта в Газе

Белый дом опубликовал полноценный план Трампа по завершению конфликта в Газе

Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа.
"Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", - указано в названии документа.
План американского президента, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН по Палестине
27 сентября, 19:34
 
Мировая экономикаГазаСШАДональд ТрампВ мире
 
 
