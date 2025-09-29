https://1prime.ru/20250929/strakhovka-862937783.html

Минтруд рассказал о страховании от несчастных случаев на производстве

Минтруд рассказал о страховании от несчастных случаев на производстве - 29.09.2025

Минтруд рассказал о страховании от несчастных случаев на производстве

Финансирование страхования от несчастных случаев на производстве в 2026 году составит свыше 196 миллиардов рублей, сообщило министерство труда РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Финансирование страхования от несчастных случаев на производстве в 2026 году составит свыше 196 миллиардов рублей, сообщило министерство труда РФ. "Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 миллиардов рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, предупредительные меры, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве", - говорится в сообщении.

