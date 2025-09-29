Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА - 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА - 29.09.2025, ПРАЙМ
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА
Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:13+0300
2025-09-29T12:13+0300
россия
общество
сша
финляндия
марк рютте
дональд трамп
нато
cnn
дмитрий песков
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN."У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не былоВ свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
сша
финляндия
россия, общество , сша, финляндия, марк рютте, дональд трамп, нато, cnn, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , США, ФИНЛЯНДИЯ, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, CNN, Дмитрий Песков
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА

Стубб заявил, что Финляндия не будет сразу уничтожать российские беспилотники

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN.
"У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.
Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
РОССИЯОбществоСШАФИНЛЯНДИЯМарк РюттеДональд ТрампНАТОCNNДмитрий Песков
 
 
