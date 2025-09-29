https://1prime.ru/20250929/stubb-862941903.html
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА - 29.09.2025, ПРАЙМ
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА
Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T12:13+0300
2025-09-29T12:13+0300
2025-09-29T12:13+0300
россия
общество
сша
финляндия
марк рютте
дональд трамп
нато
cnn
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/79100/83/791008338_0:63:1425:865_1920x0_80_0_0_7330d715e1d70f510e7293ea19f3dbde.jpg
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN."У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не былоВ свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862932510.html
https://1prime.ru/20250929/evropa-862928602.html
сша
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79100/83/791008338_0:0:1425:1070_1920x0_80_0_0_f2c0ebb2914a42c0f9c6d41bca5cc6fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, финляндия, марк рютте, дональд трамп, нато, cnn, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , США, ФИНЛЯНДИЯ, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, CNN, Дмитрий Песков
Стубб сделал заявление об уничтожении российских БПЛА
Стубб заявил, что Финляндия не будет сразу уничтожать российские беспилотники