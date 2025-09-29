https://1prime.ru/20250929/sud-862929236.html

Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома

Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома - 29.09.2025, ПРАЙМ

Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома

Новосибирский областной суд утвердил решение нижестоящего суда и обязал жительницу Новосибирска демонтировать с фасада многоквартирного дома кондиционер,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T09:45+0300

2025-09-29T09:45+0300

2025-09-29T09:45+0300

общество

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 сен – ПРАЙМ. Новосибирский областной суд утвердил решение нижестоящего суда и обязал жительницу Новосибирска демонтировать с фасада многоквартирного дома кондиционер, который мешал соседям, сообщает облсуд. "Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску управляющей компании ООО "КЖЭК "Горский" к собственнице квартиры Яне М. об обязании демонтировать кондиционер, установленный на фасаде многоквартирного дома… Решение суда вступило в законную силу. Яне М. предстоит демонтировать кондиционер и восстановить целостность наружной стены фасада в местах крепления блока", - говорится в сообщении. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в мае 2023 года в управляющую компанию поступило заявление от соседа Яны М., который жаловался на капающую с кондиционера воду на наружные стены здания и его подоконник. Проведенная проверка управляющей компании выявила, что женщина разместила кондиционер на фасаде без необходимых согласований и с нарушением технических требований. Проектная документация дома не предусматривала установку кондиционеров на наружных стенах, а все собственники квартир согласия на это не давали. От женщины потребовали убрать устройство и восстановить поврежденный фасад целостности фасада, но хозяйка квартиры предписание проигнорировала. Управляющая компания обратилась в суд. "Калининский районный суд Новосибирска обязал Яну М. демонтировать внешний блок кондиционера и восстановить целостность фасада здания. Кроме того, с ответчицы взыскали 6 тысяч рублей в качестве оплаты госпошлины. Не согласившись с принятым решением, Яна М. подала в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу", - рассказали в суде. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила все доводы ответчицы, указав, что фасад дома является общим имуществом всех собственников, а размещение на нем личного оборудования требует согласия жильцов. Суд также отметил, что управляющая организация действовала в интересах собственников помещений многоквартирного дома, защищая их права на общедомовое имущество.

https://1prime.ru/20250929/arest-862929077.html

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , новосибирск