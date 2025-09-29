Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/sud-862929236.html
Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома
Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома - 29.09.2025, ПРАЙМ
Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома
Новосибирский областной суд утвердил решение нижестоящего суда и обязал жительницу Новосибирска демонтировать с фасада многоквартирного дома кондиционер,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T09:45+0300
2025-09-29T09:45+0300
общество
новосибирск
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 сен – ПРАЙМ. Новосибирский областной суд утвердил решение нижестоящего суда и обязал жительницу Новосибирска демонтировать с фасада многоквартирного дома кондиционер, который мешал соседям, сообщает облсуд. "Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску управляющей компании ООО "КЖЭК "Горский" к собственнице квартиры Яне М. об обязании демонтировать кондиционер, установленный на фасаде многоквартирного дома… Решение суда вступило в законную силу. Яне М. предстоит демонтировать кондиционер и восстановить целостность наружной стены фасада в местах крепления блока", - говорится в сообщении. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в мае 2023 года в управляющую компанию поступило заявление от соседа Яны М., который жаловался на капающую с кондиционера воду на наружные стены здания и его подоконник. Проведенная проверка управляющей компании выявила, что женщина разместила кондиционер на фасаде без необходимых согласований и с нарушением технических требований. Проектная документация дома не предусматривала установку кондиционеров на наружных стенах, а все собственники квартир согласия на это не давали. От женщины потребовали убрать устройство и восстановить поврежденный фасад целостности фасада, но хозяйка квартиры предписание проигнорировала. Управляющая компания обратилась в суд. "Калининский районный суд Новосибирска обязал Яну М. демонтировать внешний блок кондиционера и восстановить целостность фасада здания. Кроме того, с ответчицы взыскали 6 тысяч рублей в качестве оплаты госпошлины. Не согласившись с принятым решением, Яна М. подала в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу", - рассказали в суде. В итоге судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила все доводы ответчицы, указав, что фасад дома является общим имуществом всех собственников, а размещение на нем личного оборудования требует согласия жильцов. Суд также отметил, что управляющая организация действовала в интересах собственников помещений многоквартирного дома, защищая их права на общедомовое имущество.
https://1prime.ru/20250929/arest-862929077.html
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , новосибирск
Общество , НОВОСИБИРСК
09:45 29.09.2025
 
Жительницу Новосибирска обязали демонтировать кондиционер с фасада дома

Суд обязал жительницу Новосибирска демонтировать кондиционер, который мешал соседям

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
Суд, правосудие. Архивное фото
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 29 сен – ПРАЙМ. Новосибирский областной суд утвердил решение нижестоящего суда и обязал жительницу Новосибирска демонтировать с фасада многоквартирного дома кондиционер, который мешал соседям, сообщает облсуд.
"Суд рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску управляющей компании ООО "КЖЭК "Горский" к собственнице квартиры Яне М. об обязании демонтировать кондиционер, установленный на фасаде многоквартирного дома… Решение суда вступило в законную силу. Яне М. предстоит демонтировать кондиционер и восстановить целостность наружной стены фасада в местах крепления блока", - говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в мае 2023 года в управляющую компанию поступило заявление от соседа Яны М., который жаловался на капающую с кондиционера воду на наружные стены здания и его подоконник.
Проведенная проверка управляющей компании выявила, что женщина разместила кондиционер на фасаде без необходимых согласований и с нарушением технических требований. Проектная документация дома не предусматривала установку кондиционеров на наружных стенах, а все собственники квартир согласия на это не давали. От женщины потребовали убрать устройство и восстановить поврежденный фасад целостности фасада, но хозяйка квартиры предписание проигнорировала. Управляющая компания обратилась в суд.
"Калининский районный суд Новосибирска обязал Яну М. демонтировать внешний блок кондиционера и восстановить целостность фасада здания. Кроме того, с ответчицы взыскали 6 тысяч рублей в качестве оплаты госпошлины. Не согласившись с принятым решением, Яна М. подала в вышестоящую инстанцию апелляционную жалобу", - рассказали в суде.
В итоге судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отклонила все доводы ответчицы, указав, что фасад дома является общим имуществом всех собственников, а размещение на нем личного оборудования требует согласия жильцов. Суд также отметил, что управляющая организация действовала в интересах собственников помещений многоквартирного дома, защищая их права на общедомовое имущество.
Суд - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Защита бенефициара "Корпорации СТС" Боброва обжаловала его арест
09:30
 
ОбществоНОВОСИБИРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала