https://1prime.ru/20250929/svo-862930952.html
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:28+0300
2025-09-29T10:28+0300
2025-09-29T10:28+0300
бизнес
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. "Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. "Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он. По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.
https://1prime.ru/20250924/ipoteka-862698385.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей миронов, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
В ГД предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку в зависимости от срока службы
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов
и депутат Госдумы
Марина Ким.
"Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции.
"Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он.
По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку