В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку

В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку

2025-09-29T10:28+0300

2025-09-29T10:28+0300

2025-09-29T10:28+0300

бизнес

россия

сергей миронов

госдума

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. "Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. "Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он. По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.

