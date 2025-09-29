Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку - 29.09.2025
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку - 29.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО... | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким. "Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции. "Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он. По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.
10:28 29.09.2025
 
В Госдуме предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку

В ГД предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку в зависимости от срока службы

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить участникам СВО льготную ипотеку, в частности, при прохождении военной службы по контракту сроком один год предлагается процентная ставка в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким.
"Предлагается предусмотреть предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях: при прохождении военной службы по контракту сроком один год устанавливать процентную ставку в размере 4% годовых, а при прохождении службы по контракту сроком два года и более - 2% годовых", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что суть инициативы - запустить специализированную программу льготного жилищного кредитования для участников специальной военной операции.
"Мы убеждены, что такая мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей, а также внесёт весомый вклад в укрепление социальной стабильности в нашей страны", - отметил он.
По словам политика, такой подход обеспечит военнослужащих доступным жильём, будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства. "Призываю правительство поддержать инициативу фракции "Справедливая Россия" и поручить федеральным органам исполнительной власти проработать этот вопрос", - подытожил Миронов.
Минфин рассказал о средствах, предусмотренных на семейную ипотеку
Заголовок открываемого материала