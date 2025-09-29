https://1prime.ru/20250929/tomahawk-862969368.html

На Западе раскрыли причину невозможности отправки "Томагавков" Украине

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украина не получит крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition."Ракеты "Томагавк" существенно расширили бы дальность и мощь ударов по сравнению с ATACMS и Storm Shadow. Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает штатными морскими пусковыми установками для "Томагавка", — говорится в публикации.В статье отмечают, что строящиеся для Украины турецкие корветы типа "Ада" не оборудованы ячейками вертикального пуска Mk-41, которые используются для "Томагавков"."Модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной и политически деликатной. Это маловероятно с учетом рисков эскалации", — подчеркнули в материале.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления американских властей о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, однако добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.

