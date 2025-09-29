Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украина не получит крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition."Ракеты "Томагавк" существенно расширили бы дальность и мощь ударов по сравнению с ATACMS и Storm Shadow. Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает штатными морскими пусковыми установками для "Томагавка", — говорится в публикации.В статье отмечают, что строящиеся для Украины турецкие корветы типа "Ада" не оборудованы ячейками вертикального пуска Mk-41, которые используются для "Томагавков"."Модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной и политически деликатной. Это маловероятно с учетом рисков эскалации", — подчеркнули в материале.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления американских властей о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, однако добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
20:24 29.09.2025
 
На Западе раскрыли причину невозможности отправки "Томагавков" Украине

Army Recognition: Киев не получит "Томагавки" из-за отсутствия платформ для пуска

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украина не получит крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition.
"Ракеты "Томагавк" существенно расширили бы дальность и мощь ударов по сравнению с ATACMS и Storm Shadow. Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает штатными морскими пусковыми установками для "Томагавка", — говорится в публикации.
В статье отмечают, что строящиеся для Украины турецкие корветы типа "Ада" не оборудованы ячейками вертикального пуска Mk-41, которые используются для "Томагавков".
"Модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной и политически деликатной. Это маловероятно с учетом рисков эскалации", — подчеркнули в материале.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления американских властей о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, однако добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
