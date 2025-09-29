https://1prime.ru/20250929/toplivo-862928737.html

Развожаев оценил ситуацию с дизельным топливом в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках. "Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений", - написал Развожаев. При этом губернатор призвал население не запасаться топливом впрок.

