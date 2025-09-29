Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развожаев оценил ситуацию с дизельным топливом в Севастополе - 29.09.2025
Развожаев оценил ситуацию с дизельным топливом в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках. "Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений", - написал Развожаев. При этом губернатор призвал население не запасаться топливом впрок.
россия, севастополь, михаил развожаев
Энергетика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
09:17 29.09.2025
 
Развожаев оценил ситуацию с дизельным топливом в Севастополе

Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Машина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – ПРАЙМ. Продажа дизельного топлива в Севастополе осуществляется без ограничений, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Развожаев сообщил, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому вводятся ограничения на 30 литров, чтобы накопить топливо на всех заправках.
"Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений", - написал Развожаев.
При этом губернатор призвал население не запасаться топливом впрок.
