Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов

ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта. "В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник. План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.

