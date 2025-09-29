Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов - 29.09.2025
Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов
2025-09-29T21:54+0300
общество
мировая экономика
сша
газа
израиль
дональд трамп
в мире
ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта. "В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник. План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
сша
газа
израиль
общество , мировая экономика, сша, газа, израиль, дональд трамп, в мире
Общество , Мировая экономика, США, Газа, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, В мире
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 29 сен – ПРАЙМ. Белый дом сообщил, что в соответствии с планом президента США Дональда Трампа по Газе, все удерживаемые заложники, живые и погибшие, должны быть возвращены в течение 72 часов после официального согласия Израиля на соглашение об урегулировании конфликта.
"В течение 72 часов после публичного принятия соглашения все заложники будут возвращены", — говорится в документе, обнародованном в понедельник.
План также предусматривает амнистию для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Эрдоган объяснил, почему Нетаньяху выступил в ООН перед пустым залом
27 сентября, 15:45
 
