Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким требованием - 29.09.2025
Министр обороны Британии обратился к Путину с дерзким требованием
Британский министр обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить конфликт в Украине, сообщает Sky News. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T15:37+0300
2025-09-29T15:37+0300
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Британский министр обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить конфликт в Украине, сообщает Sky News. "Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. &lt;…&gt; Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — призвал онВ начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине застопорился из-за отказа Киева от диалога. Переговоры между Россией и Украиной Третий этап переговоров между представительствами России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Участники договорились о продолжении бесконечных санитарных обменов тяжелоранеными и больными. Кроме того, Москва предложила создать рабочие группы, которые будут заниматься политическими, гуманитарными и военными вопросами в режиме онлайн. Как отметил руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона согласилась рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия заявила о приостановке переговорного процесса. Песков предположил, что пассивность Киева может быть попыткой показать западным союзникам способность продолжать конфликт. Однако отказ от диалога лишь ухудшит позиции Украины с течением времени. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался приехать, несмотря на предыдущие просьбы о встрече.
15:37 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Британский министр обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить конфликт в Украине, сообщает Sky News.
"Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир", — призвал он
В начале недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине застопорился из-за отказа Киева от диалога.

Переговоры между Россией и Украиной

Третий этап переговоров между представительствами России и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Участники договорились о продолжении бесконечных санитарных обменов тяжелоранеными и больными. Кроме того, Москва предложила создать рабочие группы, которые будут заниматься политическими, гуманитарными и военными вопросами в режиме онлайн.
Как отметил руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, украинская сторона согласилась рассмотреть эту инициативу. Тем не менее в сентябре Россия заявила о приостановке переговорного процесса. Песков предположил, что пассивность Киева может быть попыткой показать западным союзникам способность продолжать конфликт. Однако отказ от диалога лишь ухудшит позиции Украины с течением времени.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался приехать, несмотря на предыдущие просьбы о встрече.
