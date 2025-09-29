Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЦИОМ: треть россиян считают, что копить на пенсию нужно до 25 лет
ВЦИОМ: треть россиян считают, что копить на пенсию нужно до 25 лет
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около трети (30%) россиян считают, что начинать копить на собственную пенсию нужно до 25 лет, 25% сказали, что начать копить нужно в 25-35 лет, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. Согласно опросу, среди россиян, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17% уверены, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсии им не хватит. Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25-35 лет, ещё 14% - в 36-45 лет, 20% граждан РФ затруднились ответить на этот вопрос. "Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около трети (30%) россиян считают, что начинать копить на собственную пенсию нужно до 25 лет, 25% сказали, что начать копить нужно в 25-35 лет, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно опросу, среди россиян, которые еще не достигли пенсионного возраста, 17% уверены, что им хватит той пенсии, которую они будут получать, для нормальной жизни, 76% убеждены, что пенсии им не хватит. Почти треть (30%) респондентов заявили, что начинать копить на пенсию нужно до 25 лет, 25% считают, что нужно начать это делать в 25-35 лет, ещё 14% - в 36-45 лет, 20% граждан РФ затруднились ответить на этот вопрос.
"Сегодня доминирует мнение о том, что нужно начинать задумываться о будущей пенсии уже в начале трудовой биографии, но это вовсе не означает, что раннее рациональное накопление стало социальной нормой. Пока это в большей степени норма дискурсивная, поскольку институциональные каналы превращения этих намерений в устойчивые пенсионные доходы в практике не закреплены", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
Заголовок открываемого материала