https://1prime.ru/20250929/tsb--862930711.html

ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"

ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец" - 29.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"

Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T10:19+0300

2025-09-29T10:19+0300

2025-09-29T10:19+0300

банк россии

финансы

банки

георгий победоносец

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма соответственно, проба - 999), сообщает регулятор. "Банк России 30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец": номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0048), номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвестиционные золотые монеты номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба – 999) и 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте -31,1 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30 и 33 миллиметра соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Отмечается, что на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 100 тысяч штук каждая.

https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, георгий победоносец, банк россии