https://1prime.ru/20250929/tsb--862930711.html
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец" - 29.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"
Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:19+0300
2025-09-29T10:19+0300
2025-09-29T10:19+0300
банк россии
финансы
банки
георгий победоносец
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма соответственно, проба - 999), сообщает регулятор. "Банк России 30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец": номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0048), номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвестиционные золотые монеты номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба – 999) и 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте -31,1 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30 и 33 миллиметра соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Отмечается, что на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 100 тысяч штук каждая.
https://1prime.ru/20250926/trebovaniya-862846807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, георгий победоносец, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Георгий Победоносец, Банк России
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"
ЦБ 30 сентября выпустит инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма соответственно, проба - 999), сообщает регулятор.
"Банк России
30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец
": номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0048), номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционные золотые монеты номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба – 999) и 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте -31,1 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30 и 33 миллиметра соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
Отмечается, что на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед".
Тираж монеты - до 100 тысяч штук каждая.
ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА