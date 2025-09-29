Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец" - 29.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ выпустит новую серию инвестиционных золотых монет "Георгий Победоносец"
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма соответственно, проба - 999), сообщает регулятор. "Банк России 30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец": номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0048), номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", - говорится в сообщении. Отмечается, что инвестиционные золотые монеты номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба – 999) и 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте -31,1 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30 и 33 миллиметра соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Отмечается, что на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед". Тираж монеты - до 100 тысяч штук каждая.
финансы, банки, георгий победоносец, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Георгий Победоносец, Банк России
10:19 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Банк России 30 сентября выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей (масса в чистоте 15,55 и 31,1 грамма соответственно, проба - 999), сообщает регулятор.
"Банк России 30 сентября 2025 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец": номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0048), номиналом 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционные золотые монеты номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба – 999) и 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте -31,1 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 30 и 33 миллиметра соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
Отмечается, что на лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "100 рублей", "200 рублей", дата "2025 г", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "анциркулейтед".
Тираж монеты - до 100 тысяч штук каждая.
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
ЦБ предложил ввести требования к информации о выпуске кредитных ЦФА
26 сентября, 18:07
 
