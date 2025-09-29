https://1prime.ru/20250929/tsb-862948300.html

Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов

Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов - 29.09.2025, ПРАЙМ

Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов

Ломбарды страны в прошлом полугодии нарастили выдачи займов населению в сумме до 190 миллиардов рублей, при этом количество займов выросло на 16% за год, до 9,3 | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:42+0300

2025-09-29T13:42+0300

2025-09-29T13:42+0300

экономика

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ломбарды страны в прошлом полугодии нарастили выдачи займов населению в сумме до 190 миллиардов рублей, при этом количество займов выросло на 16% за год, до 9,3 миллиона, говорится в аналитическом материале Банка России "Тенденции развития рынка ломбардов за первое полугодие 2025 года". "В первом полугодии 2025 года ломбарды нарастили выдачи займов населению до 190 миллиардов рублей. В отличие от 2024 года, когда объем выдач ломбардов рос за счет удорожания золота, в первом полугодии 2025 года увеличилось количество заключаемых договоров займа", - говорится в материале. Так, число займов, оформленных клиентами в ломбардах за первую половину года, выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года и составило 9,3 миллиона договоров. "По итогам первого полугодия 2025 года на одного заемщика ломбарда приходилось в среднем два действующих договора, в то время как на протяжении 2024 года этот показатель находился на уровне 1,7-1,8 займа на клиента", - также сообщает регулятор. Одновременно увеличилось и количество действующих на 30 июня договоров займа: по отношению к началу года – на 21%. Рост произошел за счет как постоянных клиентов, которые стали чаще прибегать к услугам ломбардов, так и притока новых клиентов, уточняется в материале. По данным Банка России, приток новых клиентов произошел при уменьшения банковского портфеля необеспеченных потребительских ссуд и некоторого снижения уровня одобрения заявок в микрофинансовых организациях (МФО). Треть ломбардов фиксирует рост клиентской базы за счет привлечения новых клиентов, из них 41% отмечают, что новые заемщики ранее пользовались займами в банках или МФО, уточняет ЦБ. Большинство займов (94%) по-прежнему выдано под залог ювелирных изделий из золота, добавляет он. Большую часть прироста аудитории заемщиков обеспечили крупные ломбарды (72%) и ломбарды, которые работают с залогом ювелирных изделий (96%). Небольшие ломбарды также увеличили свой пул клиентов: 68% из них демонстрировали рост действующих заемщиков в первом полугодии. Преобладающая доля договоров займа по-прежнему заключается на срок до 30 дней: на них приходится 63% выдач. Около 30% займов выдаются на срок от одного до трёх месяцев, уточняет регулятор. Количество отказов при этом составляет лишь 0,4% от количества заключенных договоров за полугодие. Преимущественно ломбарды отказывали потенциальным заемщикам из-за того, что они не работают с определённым видом залога (56% ломбардов) или залог не представляет ценности для ломбарда (46%). Также почти половина ломбардов сталкивалась с попыткой сдать в ломбард подделку ювелирного изделия.

https://1prime.ru/20250926/tsb-862844221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии