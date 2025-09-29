Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов - 29.09.2025
Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов
финансы, банки, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, Банк России
13:42 29.09.2025
 
Ломбарды в первом полугодии нарастили выдачи займов

ЦБ: ломбарды в первом полугодии увеличили выдачи займов на 16%

Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Ломбарды страны в прошлом полугодии нарастили выдачи займов населению в сумме до 190 миллиардов рублей, при этом количество займов выросло на 16% за год, до 9,3 миллиона, говорится в аналитическом материале Банка России "Тенденции развития рынка ломбардов за первое полугодие 2025 года".
"В первом полугодии 2025 года ломбарды нарастили выдачи займов населению до 190 миллиардов рублей. В отличие от 2024 года, когда объем выдач ломбардов рос за счет удорожания золота, в первом полугодии 2025 года увеличилось количество заключаемых договоров займа", - говорится в материале.
Так, число займов, оформленных клиентами в ломбардах за первую половину года, выросло на 16% к аналогичному периоду прошлого года и составило 9,3 миллиона договоров.
"По итогам первого полугодия 2025 года на одного заемщика ломбарда приходилось в среднем два действующих договора, в то время как на протяжении 2024 года этот показатель находился на уровне 1,7-1,8 займа на клиента", - также сообщает регулятор.
Одновременно увеличилось и количество действующих на 30 июня договоров займа: по отношению к началу года – на 21%. Рост произошел за счет как постоянных клиентов, которые стали чаще прибегать к услугам ломбардов, так и притока новых клиентов, уточняется в материале.
По данным Банка России, приток новых клиентов произошел при уменьшения банковского портфеля необеспеченных потребительских ссуд и некоторого снижения уровня одобрения заявок в микрофинансовых организациях (МФО). Треть ломбардов фиксирует рост клиентской базы за счет привлечения новых клиентов, из них 41% отмечают, что новые заемщики ранее пользовались займами в банках или МФО, уточняет ЦБ.
Большинство займов (94%) по-прежнему выдано под залог ювелирных изделий из золота, добавляет он.
Большую часть прироста аудитории заемщиков обеспечили крупные ломбарды (72%) и ломбарды, которые работают с залогом ювелирных изделий (96%). Небольшие ломбарды также увеличили свой пул клиентов: 68% из них демонстрировали рост действующих заемщиков в первом полугодии.
Преобладающая доля договоров займа по-прежнему заключается на срок до 30 дней: на них приходится 63% выдач. Около 30% займов выдаются на срок от одного до трёх месяцев, уточняет регулятор.
Количество отказов при этом составляет лишь 0,4% от количества заключенных договоров за полугодие. Преимущественно ломбарды отказывали потенциальным заемщикам из-за того, что они не работают с определённым видом залога (56% ломбардов) или залог не представляет ценности для ломбарда (46%). Также почти половина ломбардов сталкивалась с попыткой сдать в ломбард подделку ювелирного изделия.
Заголовок открываемого материала