ЦБ введет новое национальное регулирование риска краткосрочной ликвидности

2025-09-29T16:09+0300
2025-09-29T16:09+0300
2025-09-29T16:09+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива, сообщается на сайте регулятора. "Банк России вводит новое национальное регулирование риска краткосрочной ликвидности. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива. Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди основных новаций – расширение состава высоколиквидных активов и уточнение коэффициентов оттока денежных средств. Впервые представить отчетность по ННКЛ банки должны будут по состоянию на 1 ноября 2025 года. "Поскольку форма отчетности для нового норматива по планам вступит в силу в январе 2026 года, до этого банки будут представлять данные по ННКЛ в составе действующих форм для базельского норматива. Необходимые пояснения по заполнению форм отчетности Банк России направит СЗКО дополнительно", - отмечает регулятор. Ранее в сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже - в ноябре. В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ. ННКЛ планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков, указывал ЦБ.
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России
вводит новое национальное регулирование риска краткосрочной ликвидности. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 30 октября 2025 года начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего базельского норматива. Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей российского финансового рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди основных новаций – расширение состава высоколиквидных активов и уточнение коэффициентов оттока денежных средств. Впервые представить отчетность по ННКЛ банки должны будут по состоянию на 1 ноября 2025 года.
"Поскольку форма отчетности для нового норматива по планам вступит в силу в январе 2026 года, до этого банки будут представлять данные по ННКЛ в составе действующих форм для базельского норматива. Необходимые пояснения по заполнению форм отчетности Банк России направит СЗКО дополнительно", - отмечает регулятор.
Ранее в сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
сообщала, что Банк России введет национальный норматив краткосрочной ликвидности на месяц позже - в ноябре.
В августе Банк России направил на регистрацию в Минюст документ, касающийся расчета национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) для системно значимых банков. Планировалось, что ННКЛ вступит в силу с 1 октября, а чтобы переход был плавным, до конца года минимальное значение нового норматива составит 80%, а уже с 1 января 2026 года - 100%, отмечал ЦБ.
ННКЛ планируется применять в первую очередь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Он придет на смену базельскому нормативу краткосрочной ликвидности и будет учитывать национальную специфику российского финансового сектора, что важно для более точного регулирования риска ликвидности банков, указывал ЦБ.
