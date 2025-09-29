Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ - 29.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что СНГ нужна либерализация торговли услугами, выразил надежду, что соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций заработает для всех его участников в этом году. "Усилия надо сфокусировать на устранении торговых барьеров и дополнительной либерализации торговли и услугами. Ожидаем, что соглашение по услугам и инвестициям заработает для всех его участников в текущем году и мы начнем обсуждение условий упрощения доступа к сектору услуг внутри СНГ", - сказал Турчин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске. Он напомнил, что в понедельник на заседании планируется одобрить стратегию сотрудничества в таких перспективных сферах услуг, как цифровизация мультимодальных транспортных коридоров, развития информационного общества и цифровой экономики.-0-
15:58 29.09.2025
 
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ

Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что СНГ нужна либерализация торговли услугами, выразил надежду, что соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций заработает для всех его участников в этом году.
"Усилия надо сфокусировать на устранении торговых барьеров и дополнительной либерализации торговли и услугами. Ожидаем, что соглашение по услугам и инвестициям заработает для всех его участников в текущем году и мы начнем обсуждение условий упрощения доступа к сектору услуг внутри СНГ", - сказал Турчин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске.
Он напомнил, что в понедельник на заседании планируется одобрить стратегию сотрудничества в таких перспективных сферах услуг, как цифровизация мультимодальных транспортных коридоров, развития информационного общества и цифровой экономики.-0-
Заголовок открываемого материала