Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ
2025-09-29T15:58+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
минск
снг
МИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Александр Турчин заявил, что СНГ нужна либерализация торговли услугами, выразил надежду, что соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций заработает для всех его участников в этом году. "Усилия надо сфокусировать на устранении торговых барьеров и дополнительной либерализации торговли и услугами. Ожидаем, что соглашение по услугам и инвестициям заработает для всех его участников в текущем году и мы начнем обсуждение условий упрощения доступа к сектору услуг внутри СНГ", - сказал Турчин, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске. Он напомнил, что в понедельник на заседании планируется одобрить стратегию сотрудничества в таких перспективных сферах услуг, как цифровизация мультимодальных транспортных коридоров, развития информационного общества и цифровой экономики.-0-
белоруссия
минск
россия, мировая экономика, белоруссия, минск, снг
Премьер Белоруссии высказался за либерализацию торговли услугами в СНГ
