Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250929/turpotok--862940633.html
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал - 29.09.2025, ПРАЙМ
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал
Поток европейских туристов на озеро Байкал потихоньку нарастает, они приезжают в Бурятию через Монголию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:59+0300
2025-09-29T11:59+0300
экономика
бизнес
россия
монголия
байкал
бурятия
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862940496_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_53e13f838daa37182f7723422a59ddb8.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Поток европейских туристов на озеро Байкал потихоньку нарастает, они приезжают в Бурятию через Монголию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. "У нас до ковида были туристы из Азии, из Европы, отовсюду. Сейчас тоже едут... небольшое количество. Это Монголия. Едут немцы. Причем они заезжают через Монголию. Китай, ну Европа сейчас тоже едет в небольшом количестве, но заезжают через Монголию... В небольших количествах, но поток все равно потихоньку нарастает", - рассказал Цыденов. По его словам, сегодня идет постковидное восстановление и даже превышение турпотока в Бурятию. Так, в 2025 году власти республики ожидают порядка 750 тысяч туристов, для сравнения - в прошлом году было 700 тысяч. Этому, по мнению главы республики, способствовало открытие нового терминала международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, что улучшило авиационную доступность региона. "Интерес к Байкалу был, есть и будет всегда... Мне кажется, каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен сюда приехать и просто посмотреть, окунуться, попить из Байкала. Ну и, конечно, всех гостей мы ждем", - сказал Цыденов. В ноябре 2024 года в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час.
https://1prime.ru/20250906/baykal-861890266.html
монголия
байкал
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862940496_270:0:2729:1844_1920x0_80_0_0_0e2c611130bf586c058ef752536e9c32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, монголия, байкал, бурятия, алексей цыденов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Байкал, Бурятия, Алексей Цыденов
11:59 29.09.2025
 
Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал

Цыденов: поток европейских туристов на Байкал растет

© РИА Новости . Борис Клинченко | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Озеро Байкал. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Клинченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Поток европейских туристов на озеро Байкал потихоньку нарастает, они приезжают в Бурятию через Монголию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"У нас до ковида были туристы из Азии, из Европы, отовсюду. Сейчас тоже едут... небольшое количество. Это Монголия. Едут немцы. Причем они заезжают через Монголию. Китай, ну Европа сейчас тоже едет в небольшом количестве, но заезжают через Монголию... В небольших количествах, но поток все равно потихоньку нарастает", - рассказал Цыденов.
По его словам, сегодня идет постковидное восстановление и даже превышение турпотока в Бурятию. Так, в 2025 году власти республики ожидают порядка 750 тысяч туристов, для сравнения - в прошлом году было 700 тысяч. Этому, по мнению главы республики, способствовало открытие нового терминала международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, что улучшило авиационную доступность региона.
"Интерес к Байкалу был, есть и будет всегда... Мне кажется, каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен сюда приехать и просто посмотреть, окунуться, попить из Байкала. Ну и, конечно, всех гостей мы ждем", - сказал Цыденов.
В ноябре 2024 года в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час.
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Поправки в закон о защите Байкала согласовали соответствующие структуры
6 сентября, 16:44
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОНГОЛИЯБайкалБурятияАлексей Цыденов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала