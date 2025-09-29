https://1prime.ru/20250929/turpotok--862940633.html

Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал

Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал - 29.09.2025, ПРАЙМ

Цыденов оценил поток туристов из стран ЕС на Байкал

Поток европейских туристов на озеро Байкал потихоньку нарастает, они приезжают в Бурятию через Монголию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей

УЛАН-УДЭ, 29 сен - ПРАЙМ. Поток европейских туристов на озеро Байкал потихоньку нарастает, они приезжают в Бурятию через Монголию, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. "У нас до ковида были туристы из Азии, из Европы, отовсюду. Сейчас тоже едут... небольшое количество. Это Монголия. Едут немцы. Причем они заезжают через Монголию. Китай, ну Европа сейчас тоже едет в небольшом количестве, но заезжают через Монголию... В небольших количествах, но поток все равно потихоньку нарастает", - рассказал Цыденов. По его словам, сегодня идет постковидное восстановление и даже превышение турпотока в Бурятию. Так, в 2025 году власти республики ожидают порядка 750 тысяч туристов, для сравнения - в прошлом году было 700 тысяч. Этому, по мнению главы республики, способствовало открытие нового терминала международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, что улучшило авиационную доступность региона. "Интерес к Байкалу был, есть и будет всегда... Мне кажется, каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен сюда приехать и просто посмотреть, окунуться, попить из Байкала. Ну и, конечно, всех гостей мы ждем", - сказал Цыденов. В ноябре 2024 года в столице Бурятии открылся новый аэровокзальный комплекс площадью более 6,6 тысячи квадратных метров. Имеются два телескопических трапа. Пиковая пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час.

