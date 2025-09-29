https://1prime.ru/20250929/ukraina-862924548.html
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения - 29.09.2025, ПРАЙМ
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения
Турецкое издание dikGAZETE заявило, что Владимир Зеленский принял нерациональное решение продавать оружие африканским странам, несмотря на неотложные проблемы... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T07:21+0300
2025-09-29T07:21+0300
2025-09-29T07:21+0300
мировая экономика
запад
украина
африка
владимир зеленский
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGAZETE заявило, что Владимир Зеленский принял нерациональное решение продавать оружие африканским странам, несмотря на неотложные проблемы на фронте."Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале. По мнению издания, средства от продажи оружия, скорее всего, не будут направлены на нужды украинской армии, а попадут в распоряжение самого Зеленского и его команды. "Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в статье. На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил о достижении договоренностей с рядом африканских стран о передаче им избыточных вооружений, произведенных для ВСУ. При этом он отметил, что полученные средства пойдут на закупку нового вооружения, в котором украинская армия испытывает нехватку. Какие именно страны Африки будут получать оружие, он не уточнил. Зеленский также упомянул, что Киев планирует поставки оружия в Европу, США и на Ближний Восток. Средства от экспорта должны быть использованы для приобретения видов вооружения, которые в дефиците у ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Галина Янченко предупреждала о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за снижающегося внутреннего спроса и предлагала как решение начать дозированный экспорт вооружений.
https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862923944.html
https://1prime.ru/20250929/italiya-862923764.html
https://1prime.ru/20250928/sdelka-862907981.html
запад
украина
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, украина, африка, владимир зеленский, всу
Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, АФРИКА, Владимир Зеленский, ВСУ
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения
dikGAZETE: Зеленский сошел с ума, решив продавать оружие странам Африки