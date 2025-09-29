Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения - 29.09.2025, ПРАЙМ
07:21 29.09.2025
 
"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения

dikGAZETE: Зеленский сошел с ума, решив продавать оружие странам Африки

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGAZETE заявило, что Владимир Зеленский принял нерациональное решение продавать оружие африканским странам, несмотря на неотложные проблемы на фронте.
"Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале.
По мнению издания, средства от продажи оружия, скорее всего, не будут направлены на нужды украинской армии, а попадут в распоряжение самого Зеленского и его команды. "Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в статье.
На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил о достижении договоренностей с рядом африканских стран о передаче им избыточных вооружений, произведенных для ВСУ. При этом он отметил, что полученные средства пойдут на закупку нового вооружения, в котором украинская армия испытывает нехватку.
Какие именно страны Африки будут получать оружие, он не уточнил. Зеленский также упомянул, что Киев планирует поставки оружия в Европу, США и на Ближний Восток. Средства от экспорта должны быть использованы для приобретения видов вооружения, которые в дефиците у ВСУ.
Ранее депутат Верховной рады Галина Янченко предупреждала о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за снижающегося внутреннего спроса и предлагала как решение начать дозированный экспорт вооружений.
