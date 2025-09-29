https://1prime.ru/20250929/ukraina-862924548.html

"Сошел с ума": в Турции набросились на Зеленского из-за его решения

МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Турецкое издание dikGAZETE заявило, что Владимир Зеленский принял нерациональное решение продавать оружие африканским странам, несмотря на неотложные проблемы на фронте."Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале. По мнению издания, средства от продажи оружия, скорее всего, не будут направлены на нужды украинской армии, а попадут в распоряжение самого Зеленского и его команды. "Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в статье. На прошлой неделе Владимир Зеленский объявил о достижении договоренностей с рядом африканских стран о передаче им избыточных вооружений, произведенных для ВСУ. При этом он отметил, что полученные средства пойдут на закупку нового вооружения, в котором украинская армия испытывает нехватку. Какие именно страны Африки будут получать оружие, он не уточнил. Зеленский также упомянул, что Киев планирует поставки оружия в Европу, США и на Ближний Восток. Средства от экспорта должны быть использованы для приобретения видов вооружения, которые в дефиците у ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Галина Янченко предупреждала о возможном "обвале" украинского оборонно-промышленного комплекса из-за снижающегося внутреннего спроса и предлагала как решение начать дозированный экспорт вооружений.

