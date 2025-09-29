Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин - 29.09.2025
СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В украинской армии увеличивается количество случаев неподобающего поведения по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщает издание Do Rzeczy."Я была вынуждена подчиниться одному из солдат из страха насилия. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала", — приводит издание слова боевого медика ВСУ Юлии Кобринович.Другой медик-военнослужащая добавила, что ее коллеги тоже позволяли себе недопустимое отношение к ней в ходе дежурств. "Ранее я никогда не сталкивалась с такими ситуациями. Оказалось, что я не была готова к тому, что меня могут оскорблять, унижать или требовать, чтобы я была чьей-то женщиной лишь из-за моего присутствия здесь", — поделилась она. Ранее в российских силовых структурах отмечали, что на Украине активно начинают готовиться к мобилизации женщин из-за уменьшения числа военнослужащих ВСУ и значительных потерь в личном составе, а также упомянули о создании должности советников командиров по вопросам гендерного равенства.
19:46 29.09.2025
 
СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин

Do Rzeczy: женщины-военнослужащие ВСУ все больше жалуются на домогательства

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В украинской армии увеличивается количество случаев неподобающего поведения по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщает издание Do Rzeczy.
"Я была вынуждена подчиниться одному из солдат из страха насилия. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала", — приводит издание слова боевого медика ВСУ Юлии Кобринович.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
"Суровая реальность": в Киеве нашли способ набрать в ВСУ миллионы солдат
11 июня, 08:57
Другой медик-военнослужащая добавила, что ее коллеги тоже позволяли себе недопустимое отношение к ней в ходе дежурств.
"Ранее я никогда не сталкивалась с такими ситуациями. Оказалось, что я не была готова к тому, что меня могут оскорблять, унижать или требовать, чтобы я была чьей-то женщиной лишь из-за моего присутствия здесь", — поделилась она.
Ранее в российских силовых структурах отмечали, что на Украине активно начинают готовиться к мобилизации женщин из-за уменьшения числа военнослужащих ВСУ и значительных потерь в личном составе, а также упомянули о создании должности советников командиров по вопросам гендерного равенства.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Это мясорубка". В Европе рассказали о положении ВСУ в зоне СВО
26 сентября, 22:14
 
УКРАИНАВСУ
 
 
