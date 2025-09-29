https://1prime.ru/20250929/ukraina-862967738.html

СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин

СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин - 29.09.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о скандале в украинской армии из-за женщин

В украинской армии увеличивается количество случаев неподобающего поведения по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщает издание Do... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T19:46+0300

2025-09-29T19:46+0300

2025-09-29T19:46+0300

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В украинской армии увеличивается количество случаев неподобающего поведения по отношению к женщинам-военнослужащим со стороны сослуживцев, сообщает издание Do Rzeczy."Я была вынуждена подчиниться одному из солдат из страха насилия. Я была полностью в его подчинении, по крайней мере, я так думала", — приводит издание слова боевого медика ВСУ Юлии Кобринович.Другой медик-военнослужащая добавила, что ее коллеги тоже позволяли себе недопустимое отношение к ней в ходе дежурств. "Ранее я никогда не сталкивалась с такими ситуациями. Оказалось, что я не была готова к тому, что меня могут оскорблять, унижать или требовать, чтобы я была чьей-то женщиной лишь из-за моего присутствия здесь", — поделилась она. Ранее в российских силовых структурах отмечали, что на Украине активно начинают готовиться к мобилизации женщин из-за уменьшения числа военнослужащих ВСУ и значительных потерь в личном составе, а также упомянули о создании должности советников командиров по вопросам гендерного равенства.

https://1prime.ru/20250611/vsu-858392519.html

https://1prime.ru/20250926/vsu-862856572.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу