МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. По сообщению британской газеты The Telegraph, решение правительства Венгрии не участвовать в проекте по строительству "стены дронов" для защиты Европы от предполагаемой российской угрозы может поставить под угрозу весь проект. Данную информацию подтвердили европейские эксперты в области безопасности. "Основная проблема заключается в том, что Венгрия, будучи одним из ближайших союзников России в блоке, отказывается от участия (в реализации проекта — Прим. Ред.). Это создает риск образования огромной дыры в центральной части этого амбициозного проекта, площадью около 96 тысяч километров", — указано в статье. По мнению одного из экспертов, "стена дронов" может стать современной версией "линии Мажино". "Без участия Венгрии, воздушная стена дронов ЕС может вполне стать небесной линией Мажино", — отметила старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин. 18 сентября агентство Рейтер сообщало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует обсудить с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. Сообщается, что в пятницу представители семи европейских стран, Украины и Европейской комиссии обсудят ускорение строительства указанной "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского Союза. Президент России Владимир Путин ранее в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто используют мифическую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. За последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы под предлогом "сдерживания российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло, что страна остается открытой для диалога с НАТО, но исключительно на равноправной основе, подчеркнув также необходимость отказа Запада от милитаризации континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не станет бездействовать перед потенциальными угрозами.

