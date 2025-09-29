https://1prime.ru/20250929/vengriya-862924288.html

"Придется отдать": МИД Венгрии сделал новое заявление о территориях Украины

"Придется отдать": МИД Венгрии сделал новое заявление о территориях Украины - 29.09.2025, ПРАЙМ

"Придется отдать": МИД Венгрии сделал новое заявление о территориях Украины

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предположил возможность того, что Киевский режим может пойти на уступки и... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T07:13+0300

2025-09-29T07:13+0300

2025-09-29T07:13+0300

мировая экономика

общество

украина

венгрия

будапешт

владимир зеленский

дональд трамп

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg

МОСКВА, 29 сентября — ПРАЙМ. Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предположил возможность того, что Киевский режим может пойти на уступки и отказаться от пятой части своей территории ради достижения мирного соглашения в украинском конфликте. Его заявление было процитировано порталом Telex. "Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным", — подчеркнул он. Мадьяр провел параллели между текущей ситуацией в Украине и положением Венгрии после Первой мировой войны, когда перед Будапештом стоял выбор: "либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны". "Вопрос в том, что важнее: сохранение жизнеспособности страны или ограничение ее несколькими тысячами квадратных километров?" — задался вопросом дипломат. Он также подчеркнул, что венгерские власти в прошлом выбрали единственный логичный и трудный путь, чтобы сохранить хотя бы часть своей территории, и Украина, по его мнению, должна предпринять подобные шаги. В августе в Белом доме Дональд Трамп принимал Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. По сообщениям британского телевидения, на закрытой встрече в Овальном кабинете присутствовала карта Украины. Она иллюстрировала восточную часть, закрашенную розовым цветом, что обозначало территории под российским контролем. Позже заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, на котором была видна эта карта. Зеленский поблагодарил Трампа за карту и добавил, что возьмет ее с собой в Украину. Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванных европейских чиновников, писала, что Трамп говорил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса в составе России поможет быстро достичь мирного соглашения. В апреле 2025 года Трамп заявил, что для урегулирования конфликта отказ России от притязаний на "всю Украину" — это уже уступка. Когда его спросили, должны ли украинцы пойти на территориальные уступки, он ответил, что "это зависит от территорий".

https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862923944.html

https://1prime.ru/20250929/italiya-862923764.html

https://1prime.ru/20250929/vengriya-862923181.html

украина

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, венгрия, будапешт, владимир зеленский, дональд трамп, ес, new york times