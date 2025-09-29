Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад - 29.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250929/vklad-862810306.html
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад - 29.09.2025, ПРАЙМ
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный,... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T03:03+0300
2025-09-29T03:03+0300
ставки по вкладам
банковские вклады
финансы
банки
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/11/832261111_0:476:2775:2037_1920x0_80_0_0_c48861ab929f17f938edc16679a90e07.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте - до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку”, - пояснила она.К главным условиям для выбора вклада аналитик относит:“Тем, кто стремится сохранить максимальную доходность, можно распределить средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года. Такой подход позволяет одновременно воспользоваться еще высокими ставками по краткосрочным предложениям и зафиксировать часть доходности до дальнейшего снижения”, - резюмирует Замалеева.
https://1prime.ru/20250926/vklad-862777035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83226/11/832261111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b008910451759179c0400ef811abe963.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставки по вкладам, банковские вклады, финансы, банки, банки.ру
ставки по вкладам, банковские вклады, Финансы, Банки, Банки.ру
03:03 29.09.2025
 
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад

Аналитик Замалеева: выбирать самый выгодный вклад нужно не только по ставке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Знак процента в витрине
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
“Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте - до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку”, - пояснила она.
К главным условиям для выбора вклада аналитик относит:
  1. 1.
    Срок. В условиях снижения ключа выгоднее зафиксировать ставку на среднесрочном горизонте, — от 6 до 12 месяцев. Вклады на длительные сроки сейчас уже не дают премии, которая компенсировала бы заморозку капитала.
  2. 2.
    Условия досрочного снятия. Максимальная ставка, как правило, действует только при полном сохранении вклада до окончания срока.
  3. 3.
    Капитализация процентов. Если все-таки вклад открывается с расчетом на долгосрочное накопление, важна именно капитализация. Для вкладчиков, которые рассчитывают на регулярный доход, более удобны ежемесячные выплаты.
  4. 4.
    Привязка к ключевой ставке. Эти продукты постепенно теряют привлекательность в условиях цикла смягчения: с каждым шагом регулятора вниз ставка автоматически снижается. Но, учитывая возможные поступающие новые инфляционные факторы, они остаются актуальными для тех, кто ждет паузы в смягчении денежно-кредитной политики.
  5. 5.
    Бонусные условия. Особенно актуально для новых клиентов, ведь нередки промо-предложения идут по повышенной ставке. Стоит внимательно анализировать предложения с надбавками — часто они требуют дополнительных расходов, которые могут свести выгоду к минимуму. Также стоит присмотреться к финансовым маркетплейсам: зачастую они предлагают бонусы от себя к ставкам банков.
“Тем, кто стремится сохранить максимальную доходность, можно распределить средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года. Такой подход позволяет одновременно воспользоваться еще высокими ставками по краткосрочным предложениям и зафиксировать часть доходности до дальнейшего снижения”, - резюмирует Замалеева.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Названы вклады в банках, которые остаются выгодными
26 сентября, 02:02
 
ставки по вкладамбанковские вкладыФинансыБанкиБанки.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала