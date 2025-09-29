https://1prime.ru/20250929/vklad-862810306.html
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
"На ставку не смотрите": как выбрать самый выгодный вклад
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте - до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку”, - пояснила она.К главным условиям для выбора вклада аналитик относит:“Тем, кто стремится сохранить максимальную доходность, можно распределить средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года. Такой подход позволяет одновременно воспользоваться еще высокими ставками по краткосрочным предложениям и зафиксировать часть доходности до дальнейшего снижения”, - резюмирует Замалеева.
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
Аналитик Замалеева: выбирать самый выгодный вклад нужно не только по ставке
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
“Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте - до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку”, - пояснила она.
К главным условиям для выбора вклада аналитик относит:
1.Срок. В условиях снижения ключа выгоднее зафиксировать ставку на среднесрочном горизонте, — от 6 до 12 месяцев. Вклады на длительные сроки сейчас уже не дают премии, которая компенсировала бы заморозку капитала.
2.Условия досрочного снятия. Максимальная ставка, как правило, действует только при полном сохранении вклада до окончания срока.
3.Капитализация процентов. Если все-таки вклад открывается с расчетом на долгосрочное накопление, важна именно капитализация. Для вкладчиков, которые рассчитывают на регулярный доход, более удобны ежемесячные выплаты.
4.Привязка к ключевой ставке. Эти продукты постепенно теряют привлекательность в условиях цикла смягчения: с каждым шагом регулятора вниз ставка автоматически снижается. Но, учитывая возможные поступающие новые инфляционные факторы, они остаются актуальными для тех, кто ждет паузы в смягчении денежно-кредитной политики.
5.Бонусные условия. Особенно актуально для новых клиентов, ведь нередки промо-предложения идут по повышенной ставке. Стоит внимательно анализировать предложения с надбавками — часто они требуют дополнительных расходов, которые могут свести выгоду к минимуму. Также стоит присмотреться к финансовым маркетплейсам: зачастую они предлагают бонусы от себя к ставкам банков.
“Тем, кто стремится сохранить максимальную доходность, можно распределить средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года. Такой подход позволяет одновременно воспользоваться еще высокими ставками по краткосрочным предложениям и зафиксировать часть доходности до дальнейшего снижения”, - резюмирует Замалеева.
