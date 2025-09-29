https://1prime.ru/20250929/vklad-862810306.html

“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад

“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад - 29.09.2025, ПРАЙМ

“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад

Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный,... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T03:03+0300

2025-09-29T03:03+0300

2025-09-29T03:03+0300

ставки по вкладам

банковские вклады

финансы

банки

банки.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/83226/11/832261111_0:476:2775:2037_1920x0_80_0_0_c48861ab929f17f938edc16679a90e07.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Выбирая самый выгодный вклад на фоне снижения ставок, следует принять во внимание несколько факторов, и сама по себе эффективная ставка - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Максимальное значение ставки сейчас на коротком горизонте - до полугода, и оно редко превышает 14-15% годовых. У банков второго эшелона встречаются более привлекательные предложения, но они часто сопряжены с дополнительными условиями. Например, нужно приобрести страховку или подписку”, - пояснила она.К главным условиям для выбора вклада аналитик относит:“Тем, кто стремится сохранить максимальную доходность, можно распределить средства между короткими вкладами и депозитами на срок от трех месяцев до года. Такой подход позволяет одновременно воспользоваться еще высокими ставками по краткосрочным предложениям и зафиксировать часть доходности до дальнейшего снижения”, - резюмирует Замалеева.

https://1prime.ru/20250926/vklad-862777035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставки по вкладам, банковские вклады, финансы, банки, банки.ру