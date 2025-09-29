https://1prime.ru/20250929/volodin-862922917.html
Володин встретился с президентом Вьетнама
Володин встретился с президентом Вьетнама - 29.09.2025, ПРАЙМ
Володин встретился с президентом Вьетнама
Добавлены подробности (3-8 абзацы) | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T05:58+0300
2025-09-29T05:58+0300
2025-09-29T05:58+0300
экономика
общество
россия
вьетнам
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862922917.jpg?1759114698
Добавлены подробности (3-8 абзацы)
ХАНОЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Встреча состоялась в рамках официального визита председателя Госдумы в республику.
"Прежде всего хочу передать вам от нашего президента Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания, и успехов в работе", - сказал Володин на встрече.
По его словам, задача Госдумы - "сделать все, чтобы через законодательное решение" можно было "выйти на реализацию договоренностей", достигнутых главами двух государств, что позволит отношениям развиваться более динамично.
"Со своей стороны, конечно, нам важно внести вклад в развитие отношений между народами и государствами, чему была посвящена работа вчера в рамках четвертого заседания совместной комиссии, которую создали мы вместе с нашими коллегами из парламента Вьетнама", - отметил Володин.
Президент Вьетнама также передал президенту РФ "самое теплое приветствие и самые хорошие пожелания".
"Я также хочу поздравить Россию с достижениями под руководством товарища президента, в которых важную роль сыграла и Государственная дума", - сказал Лыонг Кыонг.
Он добавил, что Коммунистическая партия Вьетнама, государство и народ "всегда помнят ту драгоценную помощь, которую оказал Советский Союз".
Накануне в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама.
вьетнам
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, вьетнам, рф, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
Володин встретился с президентом Вьетнама
Володин провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом
Добавлены подробности (3-8 абзацы)
ХАНОЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Встреча состоялась в рамках официального визита председателя Госдумы в республику.
"Прежде всего хочу передать вам от нашего президента Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания, и успехов в работе", - сказал Володин на встрече.
По его словам, задача Госдумы - "сделать все, чтобы через законодательное решение" можно было "выйти на реализацию договоренностей", достигнутых главами двух государств, что позволит отношениям развиваться более динамично.
"Со своей стороны, конечно, нам важно внести вклад в развитие отношений между народами и государствами, чему была посвящена работа вчера в рамках четвертого заседания совместной комиссии, которую создали мы вместе с нашими коллегами из парламента Вьетнама", - отметил Володин.
Президент Вьетнама также передал президенту РФ "самое теплое приветствие и самые хорошие пожелания".
"Я также хочу поздравить Россию с достижениями под руководством товарища президента, в которых важную роль сыграла и Государственная дума", - сказал Лыонг Кыонг.
Он добавил, что Коммунистическая партия Вьетнама, государство и народ "всегда помнят ту драгоценную помощь, которую оказал Советский Союз".
Накануне в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама.