Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торговле - 29.09.2025
Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торговле
Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торговле - 29.09.2025, ПРАЙМ
Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торговле
Добавлены подробности (после второго абзаца) | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T07:07+0300
2025-09-29T07:07+0300
экономика
россия
мировая экономика
вьетнам
вячеслав володин
госдума
Добавлены подробности (после второго абзаца) ХАНОЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с премьер-министром Республики Вьетнам Фам Минь Тинем обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялась встреча Володина с президентом республики Лыонг Кыонгом, а накануне - со спикером национального собрания Чан Тхань Маном. Также в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и национальным собранием Вьетнама. "Хочу передать вам самые теплые слова от нашего председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Знаю, что вы с ним встречались и у вас сложились хорошие отношения", - сказал Володин на встрече. Он отметил, что Госдума со своей стороны делает все для того, чтобы развивалось парламентское измерение. "Это необходимо, учитывая, что наше сотрудничество носит всеобъемлющий характер, поэтому именно межпарламентские контакты нам помогают находить решения, в том числе в части законодательного обеспечения решения задач, поставленных главами наших государств", - сказал председатель Госдумы. Володин сообщил, что этому было посвящено вчерашнее четвертое заседание межпарламентской комиссии между Государственной Думой и парламентом Вьетнама. "Мы выделили вопросы, для нас являющиеся приоритетными - это развитие торговых отношений, вопросов в сфере энергетики", - сказал председатель Госдумы. Он добавил, что на заседании комиссии также обсуждались текущие вопросы, которые "требуют создания дополнительных условий, ну и, конечно, поддержки стороны парламентов". Речь идет и о развитии туристических обменов, вопросов, связанных с созданием правового пространства в сфере экономики, с тем, чтобы в ситуации вызовов обеспечить условия для развития, сказал председатель Госдумы. "Это все говорит о том, что если мы ставим перед собой задачу, можем ее решать, находить дополнительные точки роста", - отметил Володин. Он высказал слова благодарности вьетнамской стороне за теплый прием. Фам Минь Тинь со своей стороны выразил уверенность что официальный визит председателя Госдумы во Вьетнам будет способствовать дальнейшему укреплению российско-вьетнамских отношений. "Для Вьетнама Россия всегда занимает первое место, и это никогда не изменится", - подчеркнул премьер-министр.
07:07 29.09.2025
 
Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торговле

Володин обсудил с премьером Вьетнама сотрудничество в торгово-экономической сфере

Добавлены подробности (после второго абзаца)
ХАНОЙ, 29 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с премьер-министром Республики Вьетнам Фам Минь Тинем обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере.
Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялась встреча Володина с президентом республики Лыонг Кыонгом, а накануне - со спикером национального собрания Чан Тхань Маном. Также в Ханое прошло четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и национальным собранием Вьетнама.
"Хочу передать вам самые теплые слова от нашего председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Знаю, что вы с ним встречались и у вас сложились хорошие отношения", - сказал Володин на встрече.
Он отметил, что Госдума со своей стороны делает все для того, чтобы развивалось парламентское измерение.
"Это необходимо, учитывая, что наше сотрудничество носит всеобъемлющий характер, поэтому именно межпарламентские контакты нам помогают находить решения, в том числе в части законодательного обеспечения решения задач, поставленных главами наших государств", - сказал председатель Госдумы.
Володин сообщил, что этому было посвящено вчерашнее четвертое заседание межпарламентской комиссии между Государственной Думой и парламентом Вьетнама.
"Мы выделили вопросы, для нас являющиеся приоритетными - это развитие торговых отношений, вопросов в сфере энергетики", - сказал председатель Госдумы.
Он добавил, что на заседании комиссии также обсуждались текущие вопросы, которые "требуют создания дополнительных условий, ну и, конечно, поддержки стороны парламентов".
Речь идет и о развитии туристических обменов, вопросов, связанных с созданием правового пространства в сфере экономики, с тем, чтобы в ситуации вызовов обеспечить условия для развития, сказал председатель Госдумы.
"Это все говорит о том, что если мы ставим перед собой задачу, можем ее решать, находить дополнительные точки роста", - отметил Володин.
Он высказал слова благодарности вьетнамской стороне за теплый прием.
Фам Минь Тинь со своей стороны выразил уверенность что официальный визит председателя Госдумы во Вьетнам будет способствовать дальнейшему укреплению российско-вьетнамских отношений.
"Для Вьетнама Россия всегда занимает первое место, и это никогда не изменится", - подчеркнул премьер-министр.
 
