В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

2025-09-29T07:13+0300
2025-09-29T07:13+0300
2025-09-29T07:13+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают.
"Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал Гладков в Telegram-канале.
