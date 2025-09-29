В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T07:13+0300
2025-09-29T07:13+0300
энергетика
экономика
россия
белгород
белгородская область
всу
"россети центр"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862924479.jpg?1759119224
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают. "Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал Гладков в Telegram-канале.
белгород
белгородская область
россия, белгород, белгородская область, всу, "россети центр"
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, ВСУ, "Россети Центр"
07:13 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают.
"Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал Гладков в Telegram-канале.
 
