https://1prime.ru/20250929/vsu-862924479.html

В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ - 29.09.2025, ПРАЙМ

В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T07:13+0300

2025-09-29T07:13+0300

2025-09-29T07:13+0300

энергетика

экономика

россия

белгород

белгородская область

всу

"россети центр"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862924479.jpg?1759119224

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района выполнена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. Филиал ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" сообщил, что электроснабжение восстанавливают. "Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал Гладков в Telegram-канале.

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгород, белгородская область, всу, "россети центр"