В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков
2025-09-29T13:20+0300
2025-09-29T13:20+0300
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Форума розничных инвесторов. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума заявляла, что ЦБ будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планируя его поэтапное увеличение. "Для больших банков, у которых большой капитал, это не релевантно… Я думаю, что никаких значимых последствий не будет для банковского сектора. Все справятся", - сказал он. Требования к минимальному капиталу банков в России не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальный уровень составляет 300 миллионов рублей, с универсальной - 1 миллиард.
13:20 29.09.2025
 
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков

ВТБ: повышение минимального капитала банков не повлияет на банковский сектор

Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Форума розничных инвесторов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума заявляла, что ЦБ будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планируя его поэтапное увеличение.
"Для больших банков, у которых большой капитал, это не релевантно… Я думаю, что никаких значимых последствий не будет для банковского сектора. Все справятся", - сказал он.
Требования к минимальному капиталу банков в России не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальный уровень составляет 300 миллионов рублей, с универсальной - 1 миллиард.
