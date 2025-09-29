https://1prime.ru/20250929/vtb-862946916.html
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков - 29.09.2025, ПРАЙМ
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков
Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T13:20+0300
2025-09-29T13:20+0300
2025-09-29T13:20+0300
экономика
банки
финансы
эльвира набиуллина
втб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Форума розничных инвесторов. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума заявляла, что ЦБ будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планируя его поэтапное увеличение. "Для больших банков, у которых большой капитал, это не релевантно… Я думаю, что никаких значимых последствий не будет для банковского сектора. Все справятся", - сказал он. Требования к минимальному капиталу банков в России не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальный уровень составляет 300 миллионов рублей, с универсальной - 1 миллиард.
https://1prime.ru/20250926/kostin-862856385.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_81bf21914d3a79ed84c2b037e8eac90f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, эльвира набиуллина, втб, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, ВТБ, Банк России
В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков
ВТБ: повышение минимального капитала банков не повлияет на банковский сектор
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Форума розничных инвесторов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина
на пленарном заседании XXII Международного банковского форума заявляла, что ЦБ будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планируя его поэтапное увеличение.
"Для больших банков, у которых большой капитал, это не релевантно… Я думаю, что никаких значимых последствий не будет для банковского сектора. Все справятся", - сказал он.
Требования к минимальному капиталу банков в России не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальный уровень составляет 300 миллионов рублей, с универсальной - 1 миллиард.
Глава ВТБ отметил тренд на дедолларизацию в мире