https://1prime.ru/20250929/vtb-862946916.html

В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков

В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков - 29.09.2025, ПРАЙМ

В ВТБ оценили последствия повышения минимального капитала банков

Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления... | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:20+0300

2025-09-29T13:20+0300

2025-09-29T13:20+0300

экономика

банки

финансы

эльвира набиуллина

втб

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860155850_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_906cd217f045655c31481aee09825ee5.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Повышение минимального размера капитала банков не будет иметь значимых последствий для сектора - "все справятся", сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Форума розничных инвесторов. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума заявляла, что ЦБ будет обсуждать новый уровень минимального капитала банков, планируя его поэтапное увеличение. "Для больших банков, у которых большой капитал, это не релевантно… Я думаю, что никаких значимых последствий не будет для банковского сектора. Все справятся", - сказал он. Требования к минимальному капиталу банков в России не менялись с 2018 года. Для банков с базовой лицензией минимальный уровень составляет 300 миллионов рублей, с универсальной - 1 миллиард.

https://1prime.ru/20250926/kostin-862856385.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, эльвира набиуллина, втб, банк россии