Явка на выборах в парламент Молдавии составила 52,2 процента - 29.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250929/vybory-862938017.html
Явка на выборах в парламент Молдавии составила 52,2 процента
Явка на выборах в парламент Молдавии составила 52,2 процента - 29.09.2025, ПРАЙМ
Явка на выборах в парламент Молдавии составила 52,2 процента
Итоговая явка на выборах парламента Молдавии составила 52,2%, заявила на брифинге председатель ЦИК Анжела Караман. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T11:36+0300
2025-09-29T11:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905864_0:98:3290:1950_1920x0_80_0_0_a2e0af52858e232db93c438902f4736d.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах парламента Молдавии составила 52,2%, заявила на брифинге председатель ЦИК Анжела Караман. "В парламентских выборах в Молдавии приняли участие 1 608 365 человек, что составляет 52,20% от общего числа избирателей", - сказала Караман. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
11:36 29.09.2025
 
Явка на выборах в парламент Молдавии составила 52,2 процента

ЦИК Молдавии: явка на выборах составила 52,22 процента

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 29 сен - ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах парламента Молдавии составила 52,2%, заявила на брифинге председатель ЦИК Анжела Караман.
"В парламентских выборах в Молдавии приняли участие 1 608 365 человек, что составляет 52,20% от общего числа избирателей", - сказала Караман.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов в парламент, заявил Шор
ПолитикаОбществоМировая экономикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕКишиневИгорь ДодонМайя СандуЦИКМИД
 
 
