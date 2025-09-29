Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026-го, сообщил Минтруд. Главное:
11:03 29.09.2025 (обновлено: 11:06 29.09.2025)
 

В России проиндексируют социальные выплаты

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖенщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026-го, сообщил Минтруд. Главное:
  • Страховые пенсии в следующем году могут проиндексировать на 7,6%
  • Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля
  • Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс руб с 2026 года согласно проекту бюджета Соцфонда
  • Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тыс рублей и составит 27,1 тыс рублей в 2026 году
  • Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тыс рублей в месяц с 2026 года
  • Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 г по уровню инфляции
  • Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс руб в месяц с 2026 г согласно проекту бюджета Соцфонда
Пенсии
 
 
Заголовок открываемого материала