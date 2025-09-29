В России проиндексируют социальные выплаты
Женщина с детской коляской гуляет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Социальные выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026-го, сообщил Минтруд. Главное:
- Страховые пенсии в следующем году могут проиндексировать на 7,6%
- Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля
- Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс руб с 2026 года согласно проекту бюджета Соцфонда
- Средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тыс рублей и составит 27,1 тыс рублей в 2026 году
- Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тыс рублей в месяц с 2026 года
- Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки будут проиндексированы с 1 февраля 2026 г по уровню инфляции
- Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс руб в месяц с 2026 г согласно проекту бюджета Соцфонда