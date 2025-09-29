Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-29T11:32+0300
экономика
россия
рф
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
11:32 29.09.2025
 
Минтруд рассказал о финансировании семейной налоговой выплаты

На семейную налоговую выплату в 2026 году направят 119 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ.
"На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Минтруд рассказал о финансировании пенсионных выплат
11:30
 
ЭкономикаРОССИЯРФ
 
 
