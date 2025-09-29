https://1prime.ru/20250929/vyplaty-862937493.html

Минтруд рассказал о финансировании семейной налоговой выплаты

Минтруд рассказал о финансировании семейной налоговой выплаты - 29.09.2025, ПРАЙМ

Минтруд рассказал о финансировании семейной налоговой выплаты

Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T11:32+0300

2025-09-29T11:32+0300

2025-09-29T11:32+0300

экономика

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860894389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0371d60b4e5580e0a20b14df8125d7b1.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Около 119 миллиардов рублей планируется направить на обеспечение семей РФ семейной налоговой выплатой в 2026 году, говорится в сообщении Минтруда РФ. "На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 триллиона рублей. 119 миллиардов рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250929/vyplaty-862937351.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф