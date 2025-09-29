https://1prime.ru/20250929/yuan-862929660.html
Юань открыл торги понедельника ростом
Юань открыл торги понедельника ростом - 29.09.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги понедельника ростом
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T10:02+0300
2025-09-29T10:02+0300
2025-09-29T10:07+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 2 копейки, до 11,62 рубля.
https://1prime.ru/20250926/kurs-862844749.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Юань открыл торги понедельника ростом
Курс юаня повышается до 11,62 рубля
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышался на 2 копейки, до 11,62 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 сентября