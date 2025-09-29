https://1prime.ru/20250929/zakharova-862970901.html

Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО

2025-09-29T20:53+0300

россия

молдавия

мария захарова

нато

мид рф

в мире

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. По ее словам, как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. "Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима – это путь в никуда", - добавила она.

молдавия

россия, молдавия, мария захарова, нато, мид рф, в мире