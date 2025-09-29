https://1prime.ru/20250929/zakharova-862970901.html
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО - 29.09.2025, ПРАЙМ
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный... | 29.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-29T20:53+0300
2025-09-29T20:53+0300
2025-09-29T20:53+0300
россия
молдавия
мария захарова
нато
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. По ее словам, как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. "Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима – это путь в никуда", - добавила она.
https://1prime.ru/20250927/zakharova-862893384.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, мария захарова, нато, мид рф, в мире
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ, В мире
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
Захарова назвала курс на превращение Молдавии в придаток НАТО путем в никуда