Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО - 29.09.2025
Захарова высказалась о превращении Молдавии в придаток НАТО
2025-09-29T20:53+0300
2025-09-29T20:53+0300
россия
молдавия
мария захарова
нато
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. По ее словам, как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. "Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима – это путь в никуда", - добавила она.
молдавия
россия, молдавия, мария захарова, нато, мид рф, в мире
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Мария Захарова, НАТО, МИД РФ, В мире
20:53 29.09.2025
 
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима – это путь в никуда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", - заявила Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
По ее словам, как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами.
"Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима – это путь в никуда", - добавила она.
РОССИЯ МОЛДАВИЯ Мария Захарова НАТО МИД РФ В мире
 
 
