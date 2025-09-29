https://1prime.ru/20250929/zelenskiy--862947411.html

Зеленский неловко ответил на вопрос о поддержке со стороны Трампа

Зеленский неловко ответил на вопрос о поддержке со стороны Трампа - 29.09.2025, ПРАЙМ

Зеленский неловко ответил на вопрос о поддержке со стороны Трампа

Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа. | 29.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-29T13:25+0300

2025-09-29T13:25+0300

2025-09-29T13:25+0300

политика

общество

мировая экономика

сша

рф

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ответил неловкой паузой и нервным смехом на вопрос о том, уверен ли он в поддержке со стороны американского президента Дональда Трампа. Выступая на форуме по вопросам безопасности в Варшаве, Зеленский получил вопрос о том, есть ли у него 100-процентная уверенность в том, что Трамп его поддерживает. Вопрос вызвал у Зеленского заминку и нервный смешок, который был встречен смехом в зале. Затем Зеленский начал говорить про то, что в США "изменилась риторика", а позиция Трампа "сбалансирована", однако четкого ответа на вопрос так и не дал. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862932510.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин