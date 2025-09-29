Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зловещая история": СМИ раскрыли замысел Зеленского против России
"Зловещая история": СМИ раскрыли замысел Зеленского против России
"Зловещая история": СМИ раскрыли замысел Зеленского против России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Франческо Фустанео в своей статье на портале L’Antidiplomatico пишет, что Владимир Зеленский в отчаянии продолжает совершать всё более бессмысленные провокации против России, включая инциденты с использованием БПЛА на территории Европы."Когда украинский фронт постепенно терпит поражение под натиском российского наступления, Зеленский, похоже, запускает новую масштабную коммуникационную кампанию", — отмечает Фустанео.По его мнению, Зеленский осознаёт, что возможности Европы для поддержки Киева сокращаются, и у него остаётся лишь вариант повысить напряжённость, распространяя её на страны НАТО и обвиняя в этом Россию."Каждое событие гиперболизируется и становится частью единого, пугающего повествования", — предупреждает журналист, подчёркивая, что время у главы украинского режима на исходе.В воскресенье бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил о планах Зеленского втянуть европейские страны в конфликт с Россией.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что Москва отвергает обвинения стран НАТО в планировании нападения. На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он указал, что альянс продолжает приближаться к границам России, несмотря на обещания этого не делать.БПЛА в ПольшеДесятого сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над их территорией были сбиты "представлявшие угрозу" дроны. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву. Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское МИД, однако доказательств российского происхождения сбитых БПЛА предоставлено не было.Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября были нанесены удары по украинским военным объектам, тогда как удары по Польше не планировались. Однако ведомство готово обсудить инцидент с польскими коллегами.Варшава уже не первый раз безосновательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в польской приграничной области с Украиной упали снаряды, что повлекло гибель двух человек. Изначально местные власти утверждали, что это были российские боеприпасы, но позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, скорее всего, принадлежат ВСУ. Эксперты установили, что на фотографиях места происшествия были обломки снаряда украинского комплекса С-300.
07:04 29.09.2025 (обновлено: 07:07 29.09.2025)
 
"Зловещая история": СМИ раскрыли замысел Зеленского против России

L'Antidiplomatico: Зеленский от усиливает провокации против РФ из-за отчаянного положения

© РИА Новости . Стрингер | Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Итальянский журналист Франческо Фустанео в своей статье на портале L’Antidiplomatico пишет, что Владимир Зеленский в отчаянии продолжает совершать всё более бессмысленные провокации против России, включая инциденты с использованием БПЛА на территории Европы.
"Когда украинский фронт постепенно терпит поражение под натиском российского наступления, Зеленский, похоже, запускает новую масштабную коммуникационную кампанию", — отмечает Фустанео.
По его мнению, Зеленский осознаёт, что возможности Европы для поддержки Киева сокращаются, и у него остаётся лишь вариант повысить напряжённость, распространяя её на страны НАТО и обвиняя в этом Россию.
"Каждое событие гиперболизируется и становится частью единого, пугающего повествования", — предупреждает журналист, подчёркивая, что время у главы украинского режима на исходе.
В воскресенье бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил о планах Зеленского втянуть европейские страны в конфликт с Россией.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что Москва отвергает обвинения стран НАТО в планировании нападения. На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он указал, что альянс продолжает приближаться к границам России, несмотря на обещания этого не делать.

БПЛА в Польше

Десятого сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что над их территорией были сбиты "представлявшие угрозу" дроны. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву. Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш был вызван в польское МИД, однако доказательств российского происхождения сбитых БПЛА предоставлено не было.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября были нанесены удары по украинским военным объектам, тогда как удары по Польше не планировались. Однако ведомство готово обсудить инцидент с польскими коллегами.
Варшава уже не первый раз безосновательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в польской приграничной области с Украиной упали снаряды, что повлекло гибель двух человек. Изначально местные власти утверждали, что это были российские боеприпасы, но позже тогдашний президент Анджей Дуда признал, что они, скорее всего, принадлежат ВСУ. Эксперты установили, что на фотографиях места происшествия были обломки снаряда украинского комплекса С-300.
 
