https://1prime.ru/20250929/zelenskiy-862924714.html
2025-09-29T07:23+0300
2025-09-29T07:23+0300
07:23 29.09.2025
 
В Киеве объяснили значение угроз Зеленского в адрес России

Соскин: угрозы Зеленского в адрес России ничего не значат

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в своём YouTube-канале выразил мнение, что угрозы Владимира Зеленского в адрес России остаются лишь пустыми словами.
"Это все детский лепет. <…> Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания", — отметил Соскин.
По мнению политолога, у Зеленского не стоит ожидать, что президент США Дональд Трамп возьмёт на себя решение украинского конфликта и поддержку Киева. Президент ясно дал понять, что такие вопросы его не интересуют.
Соскин также призвал украинцев не доверять громким выступлениям Зеленского и его команды, а объективно оценивать ситуацию и делать выводы самостоятельно.
После встречи с американским президентом Зеленский сделал множество самоуверенных заявлений, в том числе предложив российским официальным лицам удостовериться в местонахождении бомбоубежищ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, реагируя на эти угрозы, напомнил, что Россия обладает оружием, против которого бомбоубежища будут бесполезны. Эту информацию необходимо учитывать, подчеркнул Медведев.
Западные медиа сообщали, что глава Украины запросил у Трампа ракеты Tomahawk. Ранее США ограничивали поставки этих систем, опасаясь роста напряжённости и численных ограничений в собственных арсеналах. Дальность полета ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что позволяет им достичь глубинок России, включая Москву.
Позже Кит Келлог, спецпосланник американского президента, заявил, что Вашингтон ещё не принял решения по поставкам данных вооружений. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс указал на президента как на того, кто должен принять окончательное решение. Российское руководство считает, что поставки оружия Украине осложняют мирное урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО и становясь "игрой с огнём".
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станет законной целью России. В Кремле отмечают, что Запад, снабжая Украину оружием, не содействует переговорам и создает отрицательные последствия.
 
УКРАИНАСШАКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийНАТОДональд Трамп
 
 
