В США рассказали, как Зеленский "подставил" ЕС
2025-09-29T22:40+0300
2025-09-29T22:40+0300
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение", — говорится в публикации.Отмечается, что у европейских стран, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Немецкая экономика уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.План Трампа по оружию для УкраиныПрезидент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
22:40 29.09.2025
 
В США рассказали, как Зеленский "подставил" ЕС

Брайен: Зеленский словами о победе оттолкнул Трампа от поставок Киеву

© Фото : MSC/Daniel Kopatsch Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленским словами о "победе" не смог убедить президента США Дональда Трампа увеличить военные поставки Украине, что поставило Европу в трудное положение, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
"По иронии судьбы, россказни Зеленского о победе в войне и неминуемом крахе России, которые, по его мнению, должны были усилить поддержку Украины, не подействовали на Трампа и поставили Европу в затруднительное положение", — говорится в публикации.
Отмечается, что у европейских стран, включая Германию, больше нет средств для новых поставок. Немецкая экономика уже оказалась на грани катастрофы, а попытки убедить союзников использовать замороженные российские активы могут привести к большей эскалации конфликта.

План Трампа по оружию для Украины

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Германия одной из первых поддержала эту инициативу. Тем не менее, как заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, весь процесс передачи вооружений Украине займет месяцы. В свою очередь, Франция, Италия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в схеме главы Белого дома.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.
