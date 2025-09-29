https://1prime.ru/20250929/zoloto--862927936.html
Цена на золото достигла нового рекорда
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет, в ходе торгов достигнув очередного рекорда, следует из биржевых данных. По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 23,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, до 3 832,55 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекордного значения в 3 840,3 доллара за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро поднимался на 0,72% - до 46,99 доллара за унцию, ранее в понедельник показатель находился выше 47 долларов за унцию впервые с весны 2011 года. "Настроения весьма оптимистичны, мы находимся на пути к повторному (как и на прошлой неделе - ред.) тестированию очередного рекордного максимума на этой неделе", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda).
