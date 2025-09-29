Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 29.09.2025
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота обновила исторический максимум - 29.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
Биржевая цена золота поднимается в понедельник на 1%, впервые в истории превышая отметку в 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 29.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в понедельник на 1%, впервые в истории превышая отметку в 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 14.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,15%, до 3852,8 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории превысил отметку в 3850 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,28%, до 47,253 доллара за унцию.
14:22 29.09.2025
 
Биржевая цена золота обновила исторический максимум

Цена на золото впервые в истории превысила 3850 долларов за тройскую унцию

Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена золота поднимается в понедельник на 1%, впервые в истории превышая отметку в 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 43,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,15%, до 3852,8 доллара за тройскую унцию.
Показатель впервые в истории превысил отметку в 3850 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,28%, до 47,253 доллара за унцию.
Цена на золото достигла нового рекорда
