Судебные приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко большой долг

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Известный российский театральный и киноактер Игорь Петренко оказался должен около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, согласно информации, представленной в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Данные ФССП показывают, что в отношении Петренко были открыты четыре исполнительных производства на общую сумму задолженности в 1 288 065 рублей. Основная часть этой суммы — долг по алиментам, составляющий 1 255 079 рублей. По информации из открытых источников, Петренко был женат трижды. В его втором браке с актрисой Екатериной Климовой родились двое сыновей. В 2024 году ФССП сообщала, что задолженность Петренко по алиментам превысила 9,2 миллиона рублей.Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Он является лауреатом Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018), а также членом Союза кинематографистов. Петренко знаком зрителям благодаря ролям в фильмах "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего на его счету более 70 работ в кино и телевидении.
общество , фссп, фсб
Общество , ФССП, ФСБ
07:16 30.09.2025 (обновлено: 07:17 30.09.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
