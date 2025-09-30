https://1prime.ru/20250930/akter-862979762.html

Судебные приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко большой долг

Судебные приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко большой долг - 30.09.2025, ПРАЙМ

Судебные приставы пытаются взыскать с актера Игоря Петренко большой долг

30.09.2025

МОСКВА, 30 сентября — ПРАЙМ. Известный российский театральный и киноактер Игорь Петренко оказался должен около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, согласно информации, представленной в банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Данные ФССП показывают, что в отношении Петренко были открыты четыре исполнительных производства на общую сумму задолженности в 1 288 065 рублей. Основная часть этой суммы — долг по алиментам, составляющий 1 255 079 рублей. По информации из открытых источников, Петренко был женат трижды. В его втором браке с актрисой Екатериной Климовой родились двое сыновей. В 2024 году ФССП сообщала, что задолженность Петренко по алиментам превысила 9,2 миллиона рублей.Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Он является лауреатом Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018), а также членом Союза кинематографистов. Петренко знаком зрителям благодаря ролям в фильмах "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего на его счету более 70 работ в кино и телевидении.

