https://1prime.ru/20250930/belorussiya-862982786.html
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции - 30.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции
ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:45+0300
2025-09-30T09:45+0300
2025-09-30T09:45+0300
политика
снг
еаэс
белоруссия
россия
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cd8a91e658f86e3cb2af3ca9dc5077b0.jpg
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862968239.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/36/840693659_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be58bd437cf86fdbe486feebbcbf77c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, еаэс, белоруссия, россия, иннопром
Политика, СНГ, ЕАЭС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Иннопром
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции
Турчин: ЕАЭС можно назвать наиболее продвинутым примером интеграции
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща.
"Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран.
"Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
Премьер Узбекистана рассказал о совместных с ЕАЭС промышленных проектах