Политика
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции
ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T09:45+0300
2025-09-30T09:45+0300
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
снг, еаэс, белоруссия, россия, иннопром
Политика, СНГ, ЕАЭС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Иннопром
09:45 30.09.2025
 
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС наиболее продвинутым примером интеграции

Турчин: ЕАЭС можно назвать наиболее продвинутым примером интеграции

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща.
"Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран.
"Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
Политика СНГ ЕАЭС БЕЛОРУССИЯ РОССИЯ Иннопром
 
 
Заголовок открываемого материала