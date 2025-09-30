Кнайсль готова расширять сотрудничество с заповедниками из России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
общество
приморье
австрия
рф
карин кнайсль
владимир путин
спбгу
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью РИА Новости, что готова расширять сотрудничество с российскими охраняемыми территориями в вопросах сохранения диких животных с учетом ее опыта. Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи. В последствии экс-министр стала помогать Лазовскому заповеднику в Приморье, в том числе выделила средства, на которые были закуплены современные фотоловушки. На ВЭФ-2024 Арамилев сообщал агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах. "Да, я с удовольствием расширила бы сотрудничество. Всё зависит от того, где я могу принести пользу. Я не хочу изобретать велосипед и уже много чего сделала. Там, где я могу принести пользу, я готова это сделать", - сказала Кнайсль агентству. Она отметила, что ранее посетила нацпарк "Бикин" в Приморье и была очень впечатлена, увидев потрясающую инфраструктуру, которую центр "Амурский тигр" построил для егерей. "Нелегко найти баланс между людьми, которые живут в регионе, и сохранением природы. Я поддерживала проект по волкам в Австрии, но там он совершенно не сработал из-за большого количества конфликтов. Возможно, это в том числе связано с географией, но прежде всего - это вопрос менталитета", - отметила собеседница. "Год назад министр (юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин - ред.) Чуйченко предложил мне должность советника (центра - ред.), и на двух конференциях я присутствовал вместе с ними. Я высказывала свое мнение о том, что лучше работает в России, а что совсем не работает в Европе, особенно в вопросах реинтродукции диких животных. Поэтому, если я могу принести какую-то пользу, я готова, и для меня большая честь быть частью этого проекта", - добавила Кнайсль. Кнайсль посетила Приморье в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке. В том числе она присутствовала на церемонии передачи техники от Центра "Амурский тигр" охотнадзору Приморья и особо охраняемым территориям региона, а также посетила Музей уссурийской тайги, в открытии которого в рамках Восточного экономического форума принял участие президент Владимир Путин. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По последним экспертным данным, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
02:14 30.09.2025 (обновлено: 02:54 30.09.2025)
 
