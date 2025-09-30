https://1prime.ru/20250930/eks-glava-862977638.html

Кнайсль назвала нарушением усыпление редких животных в зоопарках Европы

Кнайсль назвала нарушением усыпление редких животных в зоопарках Европы - 30.09.2025, ПРАЙМ

Кнайсль назвала нарушением усыпление редких животных в зоопарках Европы

Усыпление редких животных в зоопарках Европы является нарушением, в том числе если это происходит из-за нехватки места, сообщила в интервью РИА Новости... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T05:21+0300

2025-09-30T05:21+0300

2025-09-30T06:24+0300

бизнес

общество

экономика

приморье

европа

австрия

карин кнайсль

владимир путин

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862977638.jpg?1759202675

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - ПРАЙМ. Усыпление редких животных в зоопарках Европы является нарушением, в том числе если это происходит из-за нехватки места, сообщила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Руководство зоопарка немецкого города Лейпциг ранее усыпило трех амурских тигрят из-за отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода". Зоозащитники подали в суд на зоопарк. В июле Кельнский зоопарк усыпил двух детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Эти случаи вызвали резкое возмущение зоозащитников и общества. "Когда мы говорим об управлении зоопарками, мы говорим о том, как они управляют разведением видов. Некоторые из зоопарков утверждают, что занимаются разведением животных для сохранения дикой природы. В этом случае мы видим, что имели место множество нарушений. Ведь если зоопарку приходится убивать животных из-за нехватки места, то это уже нарушение. И это, конечно, ужасно. Если вы берете животных, находящихся под угрозой вымирания, и убиваете их, это бессмысленно. Так что это нарушение", - отметила Кнайсль. Она добавила, что очень скептически относится к зоопаркам в целом, в том числе и к содержанию зверей в Московском зоопарке. "Я не знаю ни одного зоопарка, где, как мне кажется, животные живут в условиях, соответствующих их потребностям. Я за всю свою жизнь не видела ни одного зоопарка, где условия для животных были бы адекватными. Поэтому я не люблю зоопарки", - сказала собеседница. Кнайсль посетила Приморье в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке. В том числе она присутствовала на церемонии передачи техники от Центра "Амурский тигр" охотнадзору Приморья и особо охраняемым территориям региона, а также посетила Музей уссурийской тайги, в открытии которого в рамках Восточного экономического форума принял участие президент Владимир Путин. Кнайсль после посещения Восточного экономического форума 2022 года начала помогать центру "Амурский тигр" в вопросах сохранения популяции редкого амурского тигра, в том числе выделила средства, на которые были закуплены современные фотоловушки для Лазовского заповедника. На ВЭФ-2024 глава центра Сергей Арамилев сообщал агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах.

приморье

европа

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , приморье, европа, австрия, карин кнайсль, владимир путин, спбгу