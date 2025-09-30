https://1prime.ru/20250930/fermery-863010275.html
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков
САРАТОВ, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство Саратовской области выделило почти 121 миллион рублей на выплаты фермерам, чьи поля пострадали от миграции сайгаков из соседнего Казахстана, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что власти региона оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона отмечали, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в 2025 году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей, что привело к критической ситуации, связанной нанесением урона сельхозугодьям. Областное минприроды сообщало, что после обращения властей региона популяцию волго-уральских сайгаков, которые нанесли ущерб местным фермерам, исключили из Красной книги России. "На поддержку саратовских аграриев, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 миллиона рублей... Определено, что повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тысячи гектаров. Основная часть их прямых затрат будет компенсирована за счет областного бюджета. Поддержку из резервного фонда получат аграрии, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных, и те, для кого производство зерновых является основным видом деятельности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона. Уточняется, что большая часть полей, на которые заходили сайгаки, находится в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах области, а размер ущерба определяли специальные комиссии в каждом из муниципалитетов. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.
