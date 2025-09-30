Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/fermery-863010275.html
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков - 30.09.2025, ПРАЙМ
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков
Правительство Саратовской области выделило почти 121 миллион рублей на выплаты фермерам, чьи поля пострадали от миграции сайгаков из соседнего Казахстана,... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T20:48+0300
2025-09-30T20:48+0300
бизнес
казахстан
евразия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863009672_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_963fe5dad1d09cfb1e34f2f2f370603c.jpg
САРАТОВ, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство Саратовской области выделило почти 121 миллион рублей на выплаты фермерам, чьи поля пострадали от миграции сайгаков из соседнего Казахстана, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что власти региона оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона отмечали, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в 2025 году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей, что привело к критической ситуации, связанной нанесением урона сельхозугодьям. Областное минприроды сообщало, что после обращения властей региона популяцию волго-уральских сайгаков, которые нанесли ущерб местным фермерам, исключили из Красной книги России. "На поддержку саратовских аграриев, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 миллиона рублей... Определено, что повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тысячи гектаров. Основная часть их прямых затрат будет компенсирована за счет областного бюджета. Поддержку из резервного фонда получат аграрии, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных, и те, для кого производство зерновых является основным видом деятельности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона. Уточняется, что большая часть полей, на которые заходили сайгаки, находится в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах области, а размер ущерба определяли специальные комиссии в каждом из муниципалитетов. Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862206457.html
казахстан
евразия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1e/863009672_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9838cdd3a5cde4c07803cbff37346ac1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, казахстан, евразия, узбекистан
Бизнес, КАЗАХСТАН, ЕВРАЗИЯ, УЗБЕКИСТАН
20:48 30.09.2025
 
Саратовским фермерам возместят ущерб от нашествия сайгаков

Саратовские фермеры получат почти 121 млн руб за ущерб угодьям от нашествия сайгаков

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкСайгак с детенышем
Сайгак с детенышем - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Сайгак с детенышем. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРАТОВ, 30 сен - ПРАЙМ. Правительство Саратовской области выделило почти 121 миллион рублей на выплаты фермерам, чьи поля пострадали от миграции сайгаков из соседнего Казахстана, сообщила пресс-служба губернатора.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял, что власти региона оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и выплатят компенсации аграриям. В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона отмечали, что в 2024 году область посещали около 80 тысяч сайгаков, а в 2025 году наблюдалось "нашествие" почти миллиона особей, что привело к критической ситуации, связанной нанесением урона сельхозугодьям. Областное минприроды сообщало, что после обращения властей региона популяцию волго-уральских сайгаков, которые нанесли ущерб местным фермерам, исключили из Красной книги России.
"На поддержку саратовских аграриев, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, из резервного фонда регионального правительства выделено 120,9 миллиона рублей... Определено, что повреждены сельхозугодья 93 хозяйств на площади 18,5 тысячи гектаров. Основная часть их прямых затрат будет компенсирована за счет областного бюджета. Поддержку из резервного фонда получат аграрии, которые выращивали сельхозкультуры на корма для животных, и те, для кого производство зерновых является основным видом деятельности", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона.
Уточняется, что большая часть полей, на которые заходили сайгаки, находится в Новоузенском, Питерском, Александрово-Гайском и Дергачевском районах области, а размер ущерба определяли специальные комиссии в каждом из муниципалитетов.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Министерство экологии Казахстана в июне сообщило, что численность сайгаков в стране достигла рекордных 3,9 миллиона особей, что почти втрое превышает исторический максимум 1974 года, когда популяция составляла 1,2 миллиона. Минэкологии Казахстана заявило, что проведет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резким ростом их популяции и ущербом сельскохозяйственным угодьям.
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Глава Минсельхоза назвала перспективные профессии в АПК
12 сентября, 17:41
 
БизнесКАЗАХСТАНЕВРАЗИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала