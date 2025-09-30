https://1prime.ru/20250930/gosduma-862977169.html
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T04:33+0300
2025-09-30T04:33+0300
2025-09-30T04:33+0300
россия
экономика
общество
ямал
приморье
челябинская область
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862977169.jpg?1759195981
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета, они, в частности, предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", - сказал Нилов.
Он отметил, что условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют.
"Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях", - уточнил политик.
Нилов сообщил, что в Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата.
Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.
"Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с "детьми войны" - от региона к региону их поддержка различается", - добавил он.
Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию "Дети Великой Победы" с общим для таких граждан набором выплат и льгот.
"И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована", - подытожил Нилов.
ямал
приморье
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , ямал, приморье, челябинская область, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , ЯМАЛ, Приморье, Челябинская область, Госдума
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета, они, в частности, предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", - сказал Нилов.
Он отметил, что условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют.
"Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях", - уточнил политик.
Нилов сообщил, что в Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата.
Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.
"Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с "детьми войны" - от региона к региону их поддержка различается", - добавил он.
Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию "Дети Великой Победы" с общим для таких граждан набором выплат и льгот.
"И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована", - подытожил Нилов.