В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета, они, в частности, предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", - сказал Нилов. Он отметил, что условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют. "Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях", - уточнил политик. Нилов сообщил, что в Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата. Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам. "Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с "детьми войны" - от региона к региону их поддержка различается", - добавил он. Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию "Дети Великой Победы" с общим для таких граждан набором выплат и льгот. "И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована", - подытожил Нилов.

