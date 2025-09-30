https://1prime.ru/20250930/metropoliten-863015031.html
На двух станциях московского метро заменят эскалаторы
На двух станциях московского метро заменят эскалаторы - 30.09.2025, ПРАЙМ
На двух станциях московского метро заменят эскалаторы
Метрополитен Москвы определился с подрядчиком, который за 3 миллиарда рублей заменит эскалаторы на станциях "Шоссе энтузиастов" и "Ленинский проспект", следует... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T23:21+0300
2025-09-30T23:21+0300
2025-09-30T23:21+0300
бизнес
россия
москва
московское метро
метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Метрополитен Москвы определился с подрядчиком, который за 3 миллиарда рублей заменит эскалаторы на станциях "Шоссе энтузиастов" и "Ленинский проспект", следует из данных портала госзакупок. Департамент города Москвы по конкурентной политике провел аукцион на "выполнение проектно-изыскательских работ и работ по замене эскалаторных комплексов на двух станциях Московского метрополитена". Заказчиком выступает метрополитен. "По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признается участник закупки… предложивший цену контракта 3 049 373 692,96 рублей", - говорится в итоговом протоколе закупки. Наименование победителя не указано. Контракт пока не заключен. "Станция "Шоссе Энтузиастов": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторов типа ЭТ-2 на три новых эскалатора производства типа ЭС-01С… Станция "Ленинский проспект" ю/в": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторных комплексов типа ЛТ-4 на три эскалатора типа ЭС-03", - говорится в техзадании. Согласно техзаданию, все работы должны завершиться в течение 1096 дней с даты заключения контракта.
https://1prime.ru/20250926/metro-862861334.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_9b77bea7b77f444cd136c86fd6ae8dee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, московское метро, метро
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, московское метро, метро
На двух станциях московского метро заменят эскалаторы
Московский метрополитен направит 3 млрд руб на замену эскалаторов на двух станциях
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Метрополитен Москвы определился с подрядчиком, который за 3 миллиарда рублей заменит эскалаторы на станциях "Шоссе энтузиастов" и "Ленинский проспект", следует из данных портала госзакупок.
Департамент города Москвы
по конкурентной политике провел аукцион на "выполнение проектно-изыскательских работ и работ по замене эскалаторных комплексов на двух станциях Московского метрополитена". Заказчиком выступает метрополитен.
"По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признается участник закупки… предложивший цену контракта 3 049 373 692,96 рублей", - говорится в итоговом протоколе закупки.
Наименование победителя не указано. Контракт пока не заключен.
"Станция "Шоссе Энтузиастов": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторов типа ЭТ-2 на три новых эскалатора производства типа ЭС-01С… Станция "Ленинский проспект" ю/в": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторных комплексов типа ЛТ-4 на три эскалатора типа ЭС-03", - говорится в техзадании.
Согласно техзаданию, все работы должны завершиться в течение 1096 дней с даты заключения контракта.
В Москве отреставрируют четыре станции метро