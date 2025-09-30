На двух станциях московского метро заменят эскалаторы

https://1prime.ru/20250930/metropoliten-863015031.html

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Метрополитен Москвы определился с подрядчиком, который за 3 миллиарда рублей заменит эскалаторы на станциях "Шоссе энтузиастов" и "Ленинский проспект", следует из данных портала госзакупок. Департамент города Москвы по конкурентной политике провел аукцион на "выполнение проектно-изыскательских работ и работ по замене эскалаторных комплексов на двух станциях Московского метрополитена". Заказчиком выступает метрополитен. "По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем электронного аукциона признается участник закупки… предложивший цену контракта 3 049 373 692,96 рублей", - говорится в итоговом протоколе закупки. Наименование победителя не указано. Контракт пока не заключен. "Станция "Шоссе Энтузиастов": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторов типа ЭТ-2 на три новых эскалатора производства типа ЭС-01С… Станция "Ленинский проспект" ю/в": при разработке проектной документации предусмотреть замену трех существующих эскалаторных комплексов типа ЛТ-4 на три эскалатора типа ЭС-03", - говорится в техзадании. Согласно техзаданию, все работы должны завершиться в течение 1096 дней с даты заключения контракта.

