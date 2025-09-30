https://1prime.ru/20250930/mishustin-862975139.html

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Предстоящее заседание межправительственного совета станет 44-м по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьим в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа 2025 года в Чолпон-Ате в Киргизии. Как отметили в кабмине РФ, в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске планируется рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции, стороны обменяются мнениями относительно запуска на постоянной основе механизма прослеживаемости ввезённых на таможенную территорию союза товаров. Соответствующий пилотный проект завершился 30 июня 2025 года. Кроме того, внимание будет уделено сотрудничеству в промышленной сфере и агропромышленном комплексе.

