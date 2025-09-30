Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/mishustin-862989787.html
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией - 30.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией
Работа по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией находится на финальной стадии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:56+0300
2025-09-30T12:56+0300
экономика
россия
индонезия
михаил мишустин
еаэс
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83421/01/834210131_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_46c817f7318ee054ef0c3fe69a8abf7e.jpg
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Работа по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией находится на финальной стадии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во второй день своего визита в Минск принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе своего выступления российский премьер отметил, что для ЕАЭС в приоритете – расширение сотрудничества союза с зарубежными партнёрами. "На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Рассчитываем на скорейшее подписание. Его реализация, равно как и вступление в силу международных договоров с ОАЭ и Монголией, качественно улучшат внешнеэкономические связи "пятерки" с другими государствами Глобального Юга, позволят нарастить товарооборот", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250930/mishustin-862988142.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83421/01/834210131_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_bcffc4a2551dec60eec4057ba917dd9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, михаил мишустин, еаэс, мировая экономика
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС, Мировая экономика
12:56 30.09.2025
 
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией

Мишустин: соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией на финальной стадии

© РИА Новости . Букбис Чандра Исмет Бэй | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Индонезии
Повседневная жизнь в Индонезии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Повседневная жизнь в Индонезии. Архивное фото
© РИА Новости . Букбис Чандра Исмет Бэй
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Работа по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией находится на финальной стадии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во второй день своего визита в Минск принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе своего выступления российский премьер отметил, что для ЕАЭС в приоритете – расширение сотрудничества союза с зарубежными партнёрами.
"На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Рассчитываем на скорейшее подписание. Его реализация, равно как и вступление в силу международных договоров с ОАЭ и Монголией, качественно улучшат внешнеэкономические связи "пятерки" с другими государствами Глобального Юга, позволят нарастить товарооборот", - сказал Мишустин.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Мишустин в Минске передал Лукашенко привет от Путина
12:31
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯМихаил МишустинЕАЭСМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала