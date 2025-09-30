https://1prime.ru/20250930/mishustin-862989787.html
Мишустин рассказал о работе по торговому соглашению между ЕАЭС и Индонезией
МИНСК, 30 сен - ПРАЙМ. Работа по Соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией находится на финальной стадии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во второй день своего визита в Минск принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе своего выступления российский премьер отметил, что для ЕАЭС в приоритете – расширение сотрудничества союза с зарубежными партнёрами. "На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Рассчитываем на скорейшее подписание. Его реализация, равно как и вступление в силу международных договоров с ОАЭ и Монголией, качественно улучшат внешнеэкономические связи "пятерки" с другими государствами Глобального Юга, позволят нарастить товарооборот", - сказал Мишустин.
