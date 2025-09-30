Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим акциям "М.Видео"

https://1prime.ru/20250930/mosbirzha-862998835.html
2025-09-30T16:39+0300
2025-09-30T16:39+0300
2025-09-30T16:39+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "М.Видео-Эльдорадо" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам MVID проводится дискретный аукцион. По состоянию на 16:17:00 текущая цена составила 70,65 рубля. (Отклонение – 22,13 %). Произошло повышение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (57,85 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 16:21:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание ДА и возобновление торгов в 16:51:00", - говорится в сообщении. К 16.20 мск акции "М.Видео" дорожали на 20,12%, до 69,55 рубля за штуку. Ранее во вторник источник на рынке бытовой техники и электроники в России сообщил РИА Новости, что Китайский интернет-ритейлер JD.com и "М.Видео" планируют обсудить участие компании в предстоящей допэмиссии акций "М.Видео", также JD.com может войти в число акционеров в связи с покупкой контрольного пакета акций у нынешних владельцев - немецкого ритейлера Ceconomy. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
