Свердловскому экс-вице-губернатору вменяют мошенничество свыше 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - ПРАЙМ. Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову вменяют мошенничество в размере свыше 1 миллиона рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Да, вменяют мошенничество свыше миллиона. Ущерб не конкретизирован", – сказала собеседница агентства. В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему тогда еще предъявлено не было, а подозрение не разъяснено. Она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для Чемезова по делу о мошенничестве, по словам адвоката, ему уже предъявлено обвинение, своей вины он не признает. Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя в него на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

