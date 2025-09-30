https://1prime.ru/20250930/neft-862980757.html

Нефть дешевеет во вторник утром

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на последних торгах квартала, продолжая тенденцию понедельника - участники рынка оценивают новости о возможном увеличении странами ОПЕК+ добычи "черного золота", а также о возобновлении её экспорта с севера Ирака, при этом негативный эффект исчерпывает себя, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до 66,82 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,57% - до 63,21 доллара. При этом накануне цены отдельных марок потеряли в районе 2-3%: СМИ сообщили, что представители восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Омана и Кувейта - на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки. Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлен экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва. "Падение цен на нефть произошло из-за возобновления экспорта сырой нефти из Иракского Курдистана в выходные дни и сообщений о том, что ОПЕК+, вероятно, одобрит увеличение добычи в ноябре на своем заседании в эти выходные", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Тони Сайкамора (Tony Sycamor).

