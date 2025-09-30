Цены на нефть усиливают снижение во вторник днем

https://1prime.ru/20250930/neft-862995403.html

энергетика

нефть

рынок

опек

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на последних торгах квартала усиливают снижение, начавшееся с начала недели на ожиданиях дополнительного предложения на рынке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 14.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия - до 66,58 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,79% - до 62,95 доллара. Утром нефть дешевела чуть меньшими темпами, а накануне цены отдельных марок потеряли в районе 2-3%. Аналитики продолжают оценивать состояние нефтяного рынка после сообщений о возможном увеличении предельного уровня добычи странами-участницами ОПЕК+. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что представители восьми стран ОПЕК+ - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Омана и Кувейта - на совещании 5 октября, вероятно, примут решение увеличить предельный уровень нефтедобычи на ноябрь еще минимум на 137 тысяч баррелей в сутки. Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлен экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва. "Несмотря на то, что (ОПЕК+ - ред.) все равно соблюдает свою квоту, рынку, похоже, по-прежнему не нравится тот факт, что на него поступает все больше нефти", - цитирует Рейтер аналитика Marex Эда Меира (Ed Meir).

